Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","shortLead":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","id":"20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21199dd-4ccc-4dd8-ba1f-b1102edac786","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:18","title":"Erdei Zsolt lemondott, új szövetségi kapitánya van az ökölvívóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","shortLead":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","id":"20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7773b6-e63e-4885-a308-8fba529010ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:07","title":"Két államtitkár sem tudott választ adni Tordai Bence kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","shortLead":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","id":"20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7b26f0-c0e0-4901-b63d-51b97e136fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:47","title":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi nátha egy új kutatás szerint.","shortLead":"Befolyásolhatja az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta Covid-19 betegség lefolyását a más koronavírusok miatti korábbi...","id":"20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46446f60-b528-4672-90df-101bea3759d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cdc5dd-1029-4899-b7de-43723ce02b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_covid_19_koronavirus_natha_betegseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:03","title":"A korábbi nátháktól is függ, milyen lefolyású valakinél a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz a tét.","shortLead":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz...","id":"20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f12c-239e-4de9-864c-2c680d0e2869","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:42","title":"Egy EU-tag katonai lépéseket helyezett kilátásba Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","shortLead":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","id":"20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35a1e2-6589-4337-a74d-2ca259151deb","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:46","title":"Michelle Obama a depressziójáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","shortLead":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","id":"20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043af3c7-1b70-45f2-b59b-a38c5c9d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:57","title":"Mégis Bottas lesz a Mercedes pilótája 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új eljárással mindez viszont nappali fény mellett is lehetségessé válik.","shortLead":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új...","id":"20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f247c-24c9-4087-9e49-d3aa1e0c4d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:03","title":"Egy osztrák találmánnyal már nappal is látni lehet a Föld körül keringő űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]