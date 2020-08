Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon emberek számára, akik vérében már vannak a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek. ","shortLead":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon...","id":"20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71feef4-19d1-4f51-b341-f9b68af7ea18","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:43","title":"Orosz virológus kérdőjelezte meg az orosz Covid-vakcina biztonságosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","shortLead":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","id":"20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716404f1-0cc3-4263-9165-198b701dcc52","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:13","title":"Napos időre számíthat ma, de várható eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135b4347-3b4e-4ef7-989f-e183ba7f48ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában: negyedik egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot. A mutató a legfrissebb adatok szerint megközelítette a másfél ezret, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már csaknem elérte a 80 ezret.","shortLead":"Egyre gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában: negyedik egymást követő napon döntötte meg az új...","id":"20200808_Koronavirus_ujabb_rekordok_doltek_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135b4347-3b4e-4ef7-989f-e183ba7f48ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23cdaed-97ce-4edd-a8a2-2d5bf3a37c57","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Koronavirus_ujabb_rekordok_doltek_Ukrajnaban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:28","title":"Koronavírus: újabb rekordok dőltek Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","shortLead":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","id":"20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d510a47-e954-4cbd-a862-e5ce5acf9008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:30","title":"Beperelné Trumpékat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","shortLead":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","id":"20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c551c33f-07ba-432d-ae85-202e5c2ac81c","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:23","title":"Ha az ellenzék nyer az időközin, matematikailag oda Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]