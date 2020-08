Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg nagy fölénnyel a vasárnapi elnökválasztást. A rendőrök megkezdték a letartóztatásokat, az ellenzék jelöltje nem hiszi el a hivatalos adatokat. Megjöttek az első videók is a tüntetésekről, a demonstrációk más városokra is átterjedtek.","shortLead":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg...","id":"20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d57fff6-1506-44ff-8b85-196a46eb797c","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:08","title":"Minszk – összecsaptak a rendőrök és a választási eredmény ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfcdce-c03f-481e-8687-400a1c199ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:41","title":"140 kilométerrel hirdetnek egy 30 éves VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f07280c-3196-4609-815e-ea258ed3bddd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügy szerint az újságírók csak a dolgukat végezték volna, de ehelyett bottal kaptak a fejükre.","shortLead":"Az orosz külügy szerint az újságírók csak a dolgukat végezték volna, de ehelyett bottal kaptak a fejükre.","id":"20200810_moszkva_belarusz_tuntetok_tuntetes_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f07280c-3196-4609-815e-ea258ed3bddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea6683a-91a7-4f9a-8c71-464b2cd6994f","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_moszkva_belarusz_tuntetok_tuntetes_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:28","title":"Moszkva szerint túl durva volt, ahogy a fehérorosz rendőrök elbántak az orosz újságírókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák ráadásul sokat spórolhatnak azon, ha minél kevesebb terméket küldenek vissza. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák...","id":"20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace89ce-46f6-4076-b4fe-94b9b2bea28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:23","title":"Már online is lehet ruhát próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","shortLead":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","id":"20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36199e94-6300-4d96-a08a-db48a82820f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:43","title":"Megtalálták a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"A Jobbik azt akarja, hogy minden körzetben egy ellenzéki jelölt induljon.","id":"20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cdd6b1-6974-44af-ad77-0aa5f2019b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Jobbik_orszagos_elnoksege_jakab_peter_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:25","title":"Előválasztást és közös miniszterelnök-jelöltet szeretne a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezés helyett átutalással kezdte fizetni telefonszámláit. Májustól feltűnt neki, hogy nagyobb lett a számla végösszege. Kiderült, hogy mindkét telefonszámukra felszámítottak 999 forintot azon a címen, hogy nem teljesítették a feltételeket. Pedig a hibát nem az ügyfél követte el. \r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre...","id":"20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc17d34-1977-43f7-9e68-bd904d40696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:50","title":"Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]