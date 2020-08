Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi vasútvonal térségében. A lesz, ahol kevesebb busz jár majd, de a buszok indulását a vonatokhoz igazítják.

\r

Tovább harmonizálják a vasúti és autóbuszos közlekedést Székesfehérvár és Budapest között, illetve az esztergomi vasútvonal térségében. A lesz, ahol kevesebb busz jár majd, de a buszok indulását a vonatokhoz igazítják.

2020. augusztus. 11. 11:05

Kevesebb Volánbusz jár majd Budapest és Székesfehérvár között augusztus 20. után szerdán meleg víz

Előreláthatólag délután 5 óráig szünetel a szolgáltatás Észak-Budán.

2020. augusztus. 11. 11:50

Közel 35 ezer budai lakásban nem lesz Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból érdekes: átlátszó.

2020. augusztus. 12. 20:03

Kétmillió forint és átlátszó a Xiaomi új tévéje A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati pénzeket osztott, több borászat kapott milliós támogatásokat.

2020. augusztus. 12. 15:20

A 27. leggazdagabb magyar milliárdos borászata is kapott állami támogatást A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.

2020. augusztus. 11. 10:41

Sylvester Stallone eladja fényűző Cadillac Escalade-jét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f13f034-805e-4d8d-af06-0a330515581f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi terület hóeltakarítását évi 25 millióért egy reklámcégtől. Még 2015-ben merült fel, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet talán túlárazottan rendelte meg egy futballpályányi terület hóeltakarítását évi 25 millióért egy reklámcégtől. Az ügyben nyomozás indult, amit tavaly eredmény nélkül zártak le, de most az ügyészség elrendelte a folytatást.

2020. augusztus. 11. 12:12

Folytatni kell a méregdrága hólapátolás miatti nyomozást ","shortLead":"2,5 héttel a hivatalos bemutató előtt érkezett egy adag kedvcsináló kép az Enyaq iV-ről. Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.

2020. augusztus. 12. 17:17

Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk