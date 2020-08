Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe180fdb-c81e-46a8-a82a-6a97a6e5b1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Az államé lett a sármelléki repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus...","id":"20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ce07a-b5ef-4655-a8ce-2c3e47b679a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:37","title":"A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van az ügynek.","shortLead":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van...","id":"20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4b6322-de4d-4e09-aa85-97c00d6b6c37","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 22:13","title":"Eddig 15 venezuelai ellen emeltek vádat a májusi partraszállás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","shortLead":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","id":"202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb03e50-09f1-470f-a633-ad05db26b84f","keywords":null,"link":"/360/202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:30","title":"Triumvirátus alakult a 4iG-hez került kiberbiztonsági cég élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített NER-erkély – van miből válogatni, ha az elmúlt évek legmeghatározóbb építkezéseit és felújításait keressük Budapesten. Cikkünkben azt a tíz (plusz egy) projektet gyűjtöttük össze, ami a legjobban változtatott a főváros látképén az elmúlt évtizedben. Bár nemcsak rossz példák léteznek, az feltűnő, hogy a legvitatottabb építkezések nem a fővároshoz, hanem a kormányhoz köthetők. ","shortLead":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített...","id":"20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72063e-6451-49e7-aa9b-d74ee54d1acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","timestamp":"2020. augusztus. 15. 07:00","title":"Felhőkarcoló, NER-erkély és gigastadion: így változott meg 10 év alatt Budapest látképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem ugyanúgy kedvelem őket. A focit fél szívvel, a snookert egésszel. A foci remek játék ugyan, de rossz társadalmi keretben. A foci világa romlott. A snookeré nem. A foci szelleme a romlott közélet ideálja. A snookeré pedig a jó közéleté.","shortLead":"A foci-Eb sajnos elmaradt, a snooker-világbajnokság szerencsére nem. Mindkét sportágnak lelkes nézője vagyok, de nem...","id":"202033_fociorszag_es_snookerorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6370f6a-123c-42af-8846-138116e3f25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90282848-33a1-4f63-9dac-545af5b36d9d","keywords":null,"link":"/360/202033_fociorszag_es_snookerorszag","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"Révész Sándor: A foci és a snooker, avagy az erkölcsi nihilizmus és a korrektség uralma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","shortLead":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","id":"20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6cead6-378c-499d-8be7-d6b11e0bd5bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:14","title":"Kim Dzsong Un váratlanul lecserélte Észak-Korea miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]