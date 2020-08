Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus miatt elmarad a szeptember negyedikei döntő.","shortLead":"A koronavírus miatt elmarad a szeptember negyedikei döntő.","id":"20200817_Szuperkupa_UTE_jegkorong_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14c3a32-dcc1-483a-9f7c-424b4d9fd5ef","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Szuperkupa_UTE_jegkorong_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Szuperkupa helyett tesztelés jön az UTE jégkorongozóinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen aggasztóak, és nem szabad tolerálni a neonáci és más gyűlöletcsoportokat.","shortLead":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. Szerintük ezek az incidensek különösen...","id":"20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad1d3e1-b9f0-426c-ad06-4f6872ce1aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200817__amerikai_nagykovetseg_szivarvanyos_zaszlok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:57","title":"Az amerikai nagykövetség is tiltakozik a szivárványos zászlók letépése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","shortLead":"Tállai András lehet bánatos a borsodi derbit követően. ","id":"20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac54f86-8a63-46f7-9699-cd22418e020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471305a-cf30-4bb1-ae9c-86a408ec3efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Megverte_a_Diosgyor_a_Mezokovesdet","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:03","title":"Megverte a Diósgyőr a Mezőkövesdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja szerint az öt bíróból három biztosan a kiadatás mellett fog voksolni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja...","id":"20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105fba2-f3a6-49cc-9553-3b30a5898be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Az internet fenegyereke szerint politikai döntés születik, ha kiadják őt Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]