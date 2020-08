Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult ahhoz, hogy a súlyos állapotban lévő politikust átszállítsák egy németországi klinikára.","shortLead":"Az ismert orosz ellenzéki bloggert, Alekszej Navalnijt kezelő omszki kórház vezetése némi tanakodás után hozzájárult...","id":"20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=016e6c61-b0c2-40a5-a894-0bdecffe3630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea83e28-cc81-4036-9a35-62d4437c7173","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Vihetik_Navalnijt_Nemetorszagba","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:19","title":"Vihetik Navalnijt Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a1fbae-af96-4a8f-8c97-c73b9240d2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy súlyos betegségeket terjesztő szúnyogfajt ritkítanának új módszerrel.","shortLead":"Egy súlyos betegségeket terjesztő szúnyogfajt ritkítanának új módszerrel.","id":"20200821_florida_genmodostas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a1fbae-af96-4a8f-8c97-c73b9240d2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce71f1-5390-4252-9bc3-df473ce9dcf9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200821_florida_genmodostas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:12","title":"Floridában 750 millió génmódosított szúnyogot engednének szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások miatt sok pár halasztotta el a klasszikusnak tartott májusi-júniusi időpontról az esküvőjét, így viszont a nyár végén, ősz elején pörögnek fel az „igenek”. A kitartó párok, esküvőszervezők és hozzátartozók előtt szeretnénk tisztelegni mindazzal, amit a filmekből megtanultunk az esküvőkről.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az esküvői szezont is, a tavaszi karanténidőszak és a bizonytalan nyári kilátások...","id":"20200821_Sok_boldogsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc29aab6-0145-47e2-8071-4556ff1ea534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274794-fb40-469e-803b-a82082452c09","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Sok_boldogsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:00","title":"Majd pont egy esküvő hiányzik még ebből az őrült évből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse az egyszemélyi vezetőre nehezedő terheket. Dél-Koreai értesülések szerint Kim egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a hatalmát.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse...","id":"20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491c3a0-dff9-403b-b727-2fe88d741a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:29","title":"Kim Dzsong Un átadja hatalmának egy részét a húgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának jelenlétét vizsgálják.","shortLead":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának...","id":"20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50884fd-eeac-469c-a0f0-fa0b49f365a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:03","title":"Nem nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a magyar szennyvízhálózatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"Balla Györgyi","category":"vilag","description":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. A helyzetet elemzi a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Sok múlik a hétvégi tüntetéseken Belruszban, de az biztos: az ország már nem lesz olyan, mint eddig volt. A helyzetet...","id":"20200821_Fulke_Sikerulhet_Lukasenka_megdontese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121ccb79-895f-45b9-9eab-f0aea02416a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Fulke_Sikerulhet_Lukasenka_megdontese","timestamp":"2020. augusztus. 22. 07:00","title":"Fülke: Sikerülhet Lukasenka megdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3160fc-afcb-40f0-85c5-ae9e0c377da7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Zászlófelvonással és kenyérszenteléssel indult az idei, sorrendben 51. virágkarnevál augusztus 20-án reggel Debrecen főterén.\r

\r

","shortLead":"Zászlófelvonással és kenyérszenteléssel indult az idei, sorrendben 51. virágkarnevál augusztus 20-án reggel Debrecen...","id":"20200820_Elkezdodott_a_viragkarneval_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe3160fc-afcb-40f0-85c5-ae9e0c377da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fe4b6f-1d24-4bbe-b3e7-a28ef994c2bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Elkezdodott_a_viragkarneval_Debrecenben","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:41","title":"Elkezdődött a virágkarnevál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént - erősítette meg a belga sajtóban megjelent hírt az elnök szóvivője.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént...","id":"20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ebd26-8b7d-487c-9341-7e64700220fd","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:43","title":"Elhalasztotta az esküvőjét a járvány miatt az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]