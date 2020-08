Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolya kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eba20-4982-49ce-93e9-ded5d3a76220","keywords":null,"link":"/360/20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya tulajdonképpen még irigyelni is tudja a szerelmes Zitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","shortLead":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","id":"20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3d0442-837d-4948-b353-13a4e54ca89b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:29","title":"A meteorológia figyelmeztetést adott ki, jön a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","id":"20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26152c8e-913b-45a5-bb62-9180ecce59ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:15","title":"Meghalt a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán. A helyiek maguk rakatták le az akadályokat, de a polgármester szerint azoknak mennie kell.","shortLead":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán...","id":"20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961e37d-3558-4b65-81eb-de2f12dedf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:24","title":"Kilenc engedély nélküli fekvőrendőr okoz botrányt Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","shortLead":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","id":"20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4d7bcb-a579-4c3c-a86e-20096d1d3b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:43","title":"Vasárnap délutántól ismét teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]