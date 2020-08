Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","shortLead":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","id":"20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68c496-eab2-4b9f-8a0f-669f7062ef1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:57","title":"Az angol tisztifőorvos szerint ne higgyük, hogy 2021 telénél hamarabb lesz koronavírus-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856e641-6ea7-4e53-bd02-2e731cf0ae62","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi tevékenységre gründolt céget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.","shortLead":"Közösségi tevékenységre gründolt céget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.","id":"202034_maltai_manufaktura_piacositott_kozszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8856e641-6ea7-4e53-bd02-2e731cf0ae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e20efc-dabd-49ce-9fa5-8a657e5a5324","keywords":null,"link":"/360/202034_maltai_manufaktura_piacositott_kozszolgalat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:30","title":"Piacosított közszolgálat: új céget alapítottak a Máltaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc672a-0eef-4478-8bfb-1adcf37f3e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvétel készült a belvárosi kerékpártolvajokról. ","shortLead":"Felvétel készült a belvárosi kerékpártolvajokról. ","id":"20200822_berhaz_udvar_lopas_bicikli_terezvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83dc672a-0eef-4478-8bfb-1adcf37f3e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495d42d8-08cc-4c65-8e98-caef5def9ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_berhaz_udvar_lopas_bicikli_terezvaros","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:45","title":"Megunhatták a sétát, a bérház udvaráról loptak két biciklit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","shortLead":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","id":"20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0eca38-3fff-4d43-ab07-5bece8445626","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:44","title":"Átlépte a 23 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","shortLead":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","id":"20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00068b4-389d-47bc-b58d-1fcb2d66984a","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:55","title":"Árokba hajtott egy autós Szekszárdnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok a Google frissítésének köszönhetően.","shortLead":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok...","id":"20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b31ea2-edd6-4b5a-aab5-efddc5b4739c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:03","title":"Egy nagy hálózatban kapcsolják az androidos telefonokat, földrengésjelzőkké válhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]