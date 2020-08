Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4789952-1786-4f15-998b-8c40aa767c01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős csoportkör után jut el a végső győzelemig.","shortLead":"Az UEFA új pénzdíjrendszere a gazdagokat még gazdagabbá teszi, azt pedig különösen díjazza, ha egy csapat erős...","id":"20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4789952-1786-4f15-998b-8c40aa767c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd31a92-cac0-498f-8038-92caf3fbfbbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Bayern_Munchen_bl_penzdij","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:45","title":"42 milliárd forintot nyert a Bayern München az idei BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","shortLead":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","id":"20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6115474-0008-4a3c-b978-f4a52f607723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:49","title":"Batyut küldtek az űr peremére a bakonyi csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség 1990-es kikövetelésénél sem voltak az utcán.","shortLead":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség...","id":"20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c146cb76-f866-403f-b03c-c567bfd75706","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:36","title":"Negyedmillió ember gyűlt össze Lukasenka ellen Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165629d0-c6a2-48d7-b221-287508034da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt szeretné a Google, hogy az androidos telefonok használóinak tartózkodási adatai biztonságban legyenek, ezért változtat a harmadik féltől származó alkalmazások használatán.","shortLead":"Azt szeretné a Google, hogy az androidos telefonok használóinak tartózkodási adatai biztonságban legyenek, ezért...","id":"20200825_google_android_11_alapertelmezett_foto_app_kamerahasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165629d0-c6a2-48d7-b221-287508034da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3843a-e530-4ff2-84ca-2bd6bfe633ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_android_11_alapertelmezett_foto_app_kamerahasznalat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:03","title":"Fotós szigorítás jön az Androidban, bekeményít a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3","c_author":"Kurcz Béla","category":"360","description":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. Fia, aki akkor 4 éves volt, már ismert rendező-operatőrként 1990-ben elkészített egy több órás dokumentumfilm-sorozatot a honvéd vezérkar lefejezéséről, de azt máig nem mutatták be a televíziók. A hvg360-nak adott interjújában ifjabb Sólyom László a filmeposza mellett beszél arról is, miért merült mára feledésbe az egykori ludovikás tisztikar tragédiája.","shortLead":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot...","id":"20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d720399-2169-456b-a008-d17a75c9cce4","keywords":null,"link":"/360/20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:00","title":"Harminc éve őrzi kivégzett apjáról készített filmjét a tábornok fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","shortLead":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","id":"20200824_bl_koronavirus_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f644492-5bc1-4b11-a2b2-6478608945aa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_bl_koronavirus_parizs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:16","title":"Százával büntették a francia rendőrök a maszk nélküli szurkolókat a BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Elsőre talán furcsán hangozhat, hogy szükség van Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságra, ám a laktációs szaktanácsadók szerint a szoptatás valóban olyan ügy, amellyel foglalkozni kell. Rózsa Ibolya, az Anyatejút Tudásközpont alapítója elmagyarázta, mit jelent a gyakorlatban szoptatástámogatás, miért kellene azt széleskörűen biztosítani, és mi köze van ehhez a környezetvédelemnek vagy éppen a szoptatni nem akaró édesanyák elfogadásának.","shortLead":"Elsőre talán furcsán hangozhat, hogy szükség van Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságra, ám a laktációs szaktanácsadók...","id":"20200824_Nem_tenyerel_a_nok_mellere_a_politika_valoban_vedelemre_szorul_a_szoptatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ec47e-0404-4f13-b733-24f36d7ecb79","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Nem_tenyerel_a_nok_mellere_a_politika_valoban_vedelemre_szorul_a_szoptatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:30","title":"Nem államosítja a nők mellét a politika, valóban védelemre szorul a szoptatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]