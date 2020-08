Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben alakulhat viszont a demokráciák sorsa. Így vélekedik Yascha Mounk, a populizmus szakértője. ","shortLead":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben...","id":"20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24988e22-ccac-4353-9b49-885723dcb7b8","keywords":null,"link":"/360/20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:30","title":"Foreign Affairs: Kemény idők jönnek a populistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613a0e31-4b99-4ffc-ace3-82068dce05cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Budára vezető oldalon történt, de aztán pest felé hat másik autó is összeütközött.","shortLead":"A baleset a Budára vezető oldalon történt, de aztán pest felé hat másik autó is összeütközött.","id":"20200825_villamos_baleset_rakoczihid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613a0e31-4b99-4ffc-ace3-82068dce05cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60602d-2837-4930-8fd0-d0f92948aebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_villamos_baleset_rakoczihid","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:07","title":"A sínekre borult egy autó a Rákóczi hídnál, pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a27a884-3717-4057-a4e4-5a7b226cc44f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japán Takuma Szato nyerte az autós IndyCar-sorozat legendás versenyét, az indianapolisi 500 mérföldes viadalt.","shortLead":"A japán Takuma Szato nyerte az autós IndyCar-sorozat legendás versenyét, az indianapolisi 500 mérföldes viadalt.","id":"20200825_43_eves_japan_pilota_nyerte_az_Indy500ast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a27a884-3717-4057-a4e4-5a7b226cc44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9f6ebb-c1f4-49be-9dcd-fc4524e66d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_43_eves_japan_pilota_nyerte_az_Indy500ast","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:11","title":"43 éves japán pilóta nyerte az Indy500-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik egy ilyen jó baráttól, akinek ráadásul annyi dolga van.","shortLead":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik...","id":"20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3834f8b-33fd-4cea-aecb-585405a972d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:56","title":"Kitalálná, kire jutott ideje Lukasenkának a vérzivataros időkben is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes szabályokat azzal, hogy részt vett a demonstráción.","shortLead":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes...","id":"20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528863b2-951f-474e-a0c9-84e51fa35774","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:33","title":"Ötvenezret elengedtek a dudálós tüntetésen részt vett ellenzéki képviselő büntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiba csúszott a Zoom működésébe, hétfő délután óta ugyanis nem, vagy csak nagyon nehezen lehet vele videós megbeszéléseket tartani.","shortLead":"Hiba csúszott a Zoom működésébe, hétfő délután óta ugyanis nem, vagy csak nagyon nehezen lehet vele videós...","id":"20200824_zoom_leallas_hiba_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cde26fe-751c-40c2-a953-e4e6078af8c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_zoom_leallas_hiba_problema","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:17","title":"Világszerte akadozik a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr végig sem hallgatta, kikkel találkozott.","shortLead":"Mire kiderült, hogy fertőzött, már elhagyta otthonát, mert elmúltak a tünetei. Állítólag a kontkaktjait összeíró rendőr...","id":"20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab304aac-11af-4311-af8a-86f9115c368e","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_koronavirus_teszt_mentok_varakozas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:15","title":"Napokig várt a mentőkre egy koronavírus-fertőzött, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]