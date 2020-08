Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","shortLead":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","id":"20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036ac06-0042-4aa2-bc7d-3e0636bfece3","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:37","title":"Emberi hajjal próbálják megtisztítani az olajtól a mauritiusi vizeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","id":"20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0b50cd-bf4e-4d92-a9ce-9249ee44f5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:18","title":"Ezeket a férfiakat keresi a rendőrség a Dagály strandon történt verekedés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú kutyák között az ELTE etológusai és mikrobiológusai által végzett vizsgálat szerint. Mivel a bélbaktériumok befolyásolják az anyagcserét és az agy működését, a kutatásnak egészségügyi jelentősége is lehet.","shortLead":"A bélben élő baktériumok aránya eltér az idős és fiatal, valamint a rossz és jó memóriájú kutyák között az ELTE...","id":"20200825_elte_kutatas_kutya_oregedes_memoria_belbakterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc04f92-8e92-4ca3-99bd-c0b744e198e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_elte_kutatas_kutya_oregedes_memoria_belbakterium","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:03","title":"Az ELTE kutatói összefüggést találtak a kutyák öregedése és bélbaktériumai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz a tüdejük.","shortLead":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz...","id":"20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ec4f1-5fba-4485-9f9e-04ae5afd4102","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:46","title":"Az egész életét meghatározhatja, hogy milyen levegőt szív egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa.","shortLead":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai...","id":"20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3564b-4b43-43cd-a4ac-d1d30f8b9c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Jászai: Kell a magyar műhold, vagy Magyarország lemarad az űrversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","shortLead":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","id":"20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad6e2f2-2a65-48a6-83a9-e5bd68b6a9ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:36","title":"Fertőtlenítették a Vígszínház épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0a7a4d-3c7b-407d-9221-292e264de3f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész rendezvényt későbbi időpontra halasztják. ","shortLead":"Az egész rendezvényt későbbi időpontra halasztják. ","id":"20200826_Koronavirusfertozes_miatt_elhalasztjak_a_rendezvenyt_amelyen_Orban_beszelt_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0a7a4d-3c7b-407d-9221-292e264de3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c616c1-8913-45d6-a9fb-e278bdd0080a","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirusfertozes_miatt_elhalasztjak_a_rendezvenyt_amelyen_Orban_beszelt_volna","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:06","title":"Egy szervező koronavírusos lett a Tranziton, elmarad Orbán beszéde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]