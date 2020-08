Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","shortLead":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","id":"20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93fb44-c35f-4eef-b2c3-c0010f700830","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Egyeztetésen vettek részt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester érti, hogy elegük van az embereknek a maszkviselésből, de arra kér mindenkit, a boltokban és a közösségi közlekedések hordják tovább a maszkot.","shortLead":"A főpolgármester érti, hogy elegük van az embereknek a maszkviselésből, de arra kér mindenkit, a boltokban és...","id":"20200826_Karacsony_jarvany_szigor_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb73bc36-b03c-4496-82dd-f8fdaa9103f3","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Karacsony_jarvany_szigor_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:01","title":"Karácsony: Még nem indokolt, hogy szigorítsanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","shortLead":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","id":"20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1626530-a8af-47c6-88df-e1192b418fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:05","title":"Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket a kormány a pénteki kormányülésen hozhatja meg, amely éppen a koronavírus-veszély miatt csúszott két napot. Mi azonban nem várunk tovább, olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak, ők milyen lépésekkel akadályoznák a vírus terjedését. A hvg.hu kérdőíve a koronavírus kezeléséről.","shortLead":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket...","id":"20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60bdf69-51a2-48ce-93fe-79d4d524dfc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:10","title":"Ön hogyan kezelné a második hullámot? Most elmondhatja nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először a hvg.hu-n lehet meghallgatni. ","shortLead":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először...","id":"20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589f2405-0b1f-4f0c-802b-2fc0d8edda38","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Megnyugvás, elfogadás, de semmiképp nem béke – The Devil’s Trade-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","shortLead":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","id":"20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb4da85-4e03-4c96-a888-a571d7784e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:46","title":"Félmillió lakást újíthatnak fel a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő alapítvány kuratóriumába, sem annak felügyelőbizottságába nem választotta be azokat, akiket az intézmény vezetése javasolt.","shortLead":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő...","id":"20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a0e13-780a-4d7d-9ae4-4fdcdd16a4b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:24","title":"ITM: Lemondták az egyeztetést a Színművészeti vezetői és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]