A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete. A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják. Legközelebb két év múlva próbálkozhat. Tizenegyedszerre sem engedték szabadon John Lennon gyilkosát. A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult. Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje. A korábbihoz képest nagyjából harmadakkora létszámmal képzelik el a jövőt a portálnál. Nehézkesen áll össze az Index új szerkesztősége. A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést. Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje. Megjelent a koronavírus, tilos a látogatás a székesfehérvári Szent György kórházban. A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt. Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc. Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW. Videón is felbukkant a kombi BMW M3-as. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9d1ab-86e3-47a3-a005-ccbaad2e040d","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:31","title":"Megjelent a koronavírus, tilos a látogatás a székesfehérvári Szent György kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","shortLead":"Mindenképpen üdvözítő, hogy nem csak az SUV palettáját bővíti a BMW.","id":"20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a24f08-23a3-423e-9815-16adbee08388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21566556-5a52-4500-bf75-f3bf336f9d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Videon_is_felbukkant_a_kombi_BMW_M3as","timestamp":"2020. augusztus. 27. 04:23","title":"Videón is felbukkant a kombi BMW M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]