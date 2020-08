Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik, miközben a többiek a létükért küzdenek.","shortLead":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik...","id":"20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae8bd7-5152-4598-829e-ea5f5c9a3d98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:35","title":"Úgy veszik a fegyvereket az USA-ban, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert szerinte az megsérti a szólásszabadsághoz való jogukat.","shortLead":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert...","id":"20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2bd1a8-165e-44cb-b06f-9974f1512d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:05","title":"Beperelték az oltásellenesek a Facebookot, mert a tényellenőrzők megnézték, hazudnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai Arénában lépne fel. ","shortLead":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai...","id":"20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d11a6a-2234-4fc7-8c27-98510744a28b","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:59","title":"Plácido Domingót nem akarják színpadon látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos közbeszerzést.","shortLead":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos...","id":"20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3a1032-f564-4b48-81d3-d811b1d7f344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:31","title":"Mészáros Lőrincék építhetik az atlétikai stadiont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten találták. ","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten...","id":"20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b7b69-fa58-4e9d-9104-f7baf9843732","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"73 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","shortLead":"A leghamarabb a kőművesek érkeznek, utoljára pedig a villanyszerelők egy felmérés szerint.","id":"20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cbee7f-4d4f-4050-ad23-357fea806b66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakemberhiany_varakozas_felujitas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:36","title":"Hónapokat kell várni az építőipari szakemberekre, de a járvány óta javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]