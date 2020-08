Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete.","shortLead":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ...","id":"20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef383ffa-7470-4eb7-b5a4-5f05d472e2f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:31","title":"A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel a Google tárhelyére az elkészült fényképeket és videókat.","shortLead":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel...","id":"20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9379ebc-b21d-44a7-bbfe-4a2e174419f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:38","title":"Sokat könnyít a fotósok életén a Google és a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","shortLead":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","id":"20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f79d90-3b99-413c-aad6-525223e46b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:41","title":"A sportos divatterepjárók ősatyja: 14 millió forintért hirdetnek egy régi Golf Country GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23 település egyes részein érhető el a gyorsabb, stabilabb hálózat.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23...","id":"20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9857bd-e112-46ce-a1a7-4bfceea3c124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:03","title":"Új tornyokat kapcsolt be a Telekom, már 23 településen szórja az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek rögzítésénél szabálytalanságok és hibák történtek.","shortLead":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek...","id":"20200826_puskas_arena_hibak_nsk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0aa5d-98fa-45f6-8a3f-d6a32c9a023c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_puskas_arena_hibak_nsk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:12","title":"Hibákat és szabálytalanságokat találtak a Puskás Arénánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak...","id":"20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab04b17-2f6d-4657-b8e3-29085fa97cac","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:20","title":"Orbán Viktor nem volt ott a kormány több tagját is karanténba juttató kerti partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]