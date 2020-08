Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Jacob Blake-kel történtek után Ószaka Naomi úgy döntött, nem játszik.","shortLead":"A Jacob Blake-kel történtek után Ószaka Naomi úgy döntött, nem játszik.","id":"20200827_oszaka_naomi_jacob_blake_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbdc8bb-fcf2-424d-b878-4c2d37f4a480","keywords":null,"link":"/sport/20200827_oszaka_naomi_jacob_blake_tenisz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:13","title":"A teniszt is elérte a rasszizmus elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért Gorilla Glass 7-es védelmet. Most ejtéstesztre küldték a készüléket.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note20 Ultra volt az első olyan mobil, amely megkapta a legújabb, és eddigi legerősebbnek ígért...","id":"20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a6d8fb-e152-4be1-8517-458f49c8d57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf4fb3-6223-42fb-bf6e-37acf8fd5470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_corning_gorilla_glass_victus_gorilla_glass_7_ejtesteszt_samsung_galaxy_note20_ultra","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:03","title":"Videón mutatták be, hogy milyen erős az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók a kártyás és mobilos fizetéseknél megszokott gyorsasággal, kényelemmel és egyszerűséggel fizethetnek majd, csak éppen bankkártya használata vagy társítása nélkül, közvetlenül bankszámlájukkal. Az ilyen megoldásokra nagy szükség lesz a következő hónapokban Magyarországon: 2021. január 1-től minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani ügyfelei számára.","shortLead":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók...","id":"20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5e6b98-5415-49ba-a13e-a91775f72ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:03","title":"Új fizetési módot vezet be Magyarországon a Mastercard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","shortLead":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","id":"20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93fb44-c35f-4eef-b2c3-c0010f700830","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Egyeztetésen vettek részt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","id":"20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e2398-5ce9-4ea4-be7f-98fefc18dde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:07","title":"Leszakadt egy embernagyságú kőtömb a nemrég átadott Puskás Arénáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","shortLead":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","id":"20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2af4c3-d0f0-4452-ab9d-a6d65a1ce902","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:31","title":"Ájultra csíptek a darazsak egy férfit a Mecsekben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című drogvallomás-bestsellerének legkeményebb, a szerző-színész életének sorsfordító időszakát viszi vászonra. ","shortLead":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című...","id":"20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba956828-25e6-4329-ad1e-87b56c43ea28","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:54","title":"Egymásnak feszül a drogos alfahím és az istent játszó pszichiáter – itt a Toxikoma első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]