[{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","shortLead":"Az euró árfolyama 353 forintra emelkedett.","id":"20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a93c7a-ac29-483a-9091-40422dc73a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2621d4-ee88-4a73-8afe-d2ed5a8acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Gyengult_a_forint_szerda_reggelre","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:31","title":"Gyengült a forint szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cruise felkapta a maszkját és beült egy moziba, hogy megnézze Nolan új filmjét. Tetszett neki.","shortLead":"Cruise felkapta a maszkját és beült egy moziba, hogy megnézze Nolan új filmjét. Tetszett neki.","id":"20200826_tom_cruise_tenet_cristopher_nolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0f4b5e-509e-4c07-9527-d92d069971ed","keywords":null,"link":"/elet/20200826_tom_cruise_tenet_cristopher_nolan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:05","title":"Tom Cruise: A Tenet nem rettenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású bemutatót ígért.","shortLead":"A Neuralink nevű cég Elon Musk egyik kevéssé ismert, de annál futurisztikusabb érdekeltsége. A cég péntekre nagyszabású...","id":"20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c17642-0697-46a3-9c1d-2fa09a414915","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:03","title":"Elon Musk pénteken megmutatja, hogyan működik az agy-számítógép kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét 70 százalék körüli az orosz elnök támogatottsága.","shortLead":"Ismét 70 százalék körüli az orosz elnök támogatottsága.","id":"20200827_vlagyimir_putyin_tamogatottsag_orosz_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c492d4-62e8-4b7d-a95b-3e2034cc90bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_vlagyimir_putyin_tamogatottsag_orosz_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Putyin támogatottsága visszatért a járvány előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is kell számítani.","shortLead":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is...","id":"20200827_mav_hiba_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6750fd2-ccd5-431b-b688-2cf082c738b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_mav_hiba_keses","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:04","title":"Elromlott biztosító miatt késnek rengeteget a vonatok a Nyugati pályaudvar felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak. Pedig ez nem csak játék, a gazdasági döntéseink gyakran nem azért rosszak, mert buták vagyunk, hanem azért, mert csak rosszul lehet érzékelni valamit. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk újabb részében téves érzékelésről folytatott kutatásokat mutatunk be.","shortLead":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak...","id":"20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d5bd68-0fbd-45ce-ad6f-cae2a5cf05ed","keywords":null,"link":"/360/20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:30","title":"Nemcsak a szemünket verheti át egy optikai csalódás, a gazdasági érzékünket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","id":"20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413aab1-fb37-438e-a88f-545d2a69726d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:13","title":"Fucsovics simán kikapott, kiesett New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]