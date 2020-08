Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is leszerződött.","shortLead":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is...","id":"20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daafa91e-1a72-444b-9f7d-c00d9e91d4a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:52","title":"Mészáros Lőrinchez igazolt az OTP volt vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tünetmentesen hazaküldött hallgató olyat is ismer, akit úgy küldtek el, hogy a pozitív mellett egy negatív koronavírustesztje is volt, csak azt nem az egyetem végeztette el.","shortLead":"A tünetmentesen hazaküldött hallgató olyat is ismer, akit úgy küldtek el, hogy a pozitív mellett egy negatív...","id":"20200831_szegedi_egyetemista_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5a7d7c-fb60-4a3b-b816-5a2137ebe465","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szegedi_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:23","title":"Egyetlen teszt alapján tettek ki a kollégiumból egy szerb egyetemistát Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem ilyen termékeket használnak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az Apple-kütyükkel rendelkezők vonzóbbak a randiappok használói szemében, mint azok, akik nem...","id":"20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a481bb8-d335-4446-b645-d8aff928b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd12933-a9de-42f5-84b6-7e0db11bc861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_apple_iphone_randizas_tarskereso_app_alkalmazas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:03","title":"Nagyobb esélye van a társkeresőkön, ha iPhone-t vagy Samsungot használ – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oszlatás nem volt, de komoly rendőri készültség kísérte a felvonulást.","shortLead":"Oszlatás nem volt, de komoly rendőri készültség kísérte a felvonulást.","id":"20200829_minszk_tuntetes_nok_aljakszandr_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320f5161-c319-4a8a-820f-0f0fe90d5bd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_minszk_tuntetes_nok_aljakszandr_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:34","title":"Nők ezrei tüntettek Lukasenka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200830_Tisztujitas_az_LMPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9b96d7-f232-4136-9f69-5ed3f0f364ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Tisztujitas_az_LMPben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:39","title":"Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté vezeti ezentúl az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","shortLead":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","id":"20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8af4f17-482a-4cf0-a4af-3a87a1c1fcb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:26","title":"Összesen már 47 milliárd forinttal drágult az épülő Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti többletbeszerzések miatt kritikus laptophiány alakult ki. A probléma leginkább éppen a diák számára, tanuláshoz ideális megfizethetőbb gépeket érinti.","shortLead":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti...","id":"20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b1baa-d421-4381-a71c-ba8a1e80698f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:03","title":"Elfogytak a megfizethető laptopok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények között kötött szerződéseket nemzetközi tenisztornák rendezésére.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények...","id":"20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131bdc8e-f88d-4548-9640-0178dd098f0c","keywords":null,"link":"/sport/20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:53","title":"Lázár: Ha az állam nem lenne a magyar sport legnagyobb támogatója, számos sportág működésképtelen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]