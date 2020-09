Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról döntött a kormány.","shortLead":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról...","id":"20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045133f-7bca-41d0-bba5-a9eb340167f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:28","title":"Rekordszámú súlyos beteg Romániában, nem csituló járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt, majd felrobbant egy migránsokkal teli hajó a dél-olaszországi Crotone térségében vasárnap, legalább négy ember életét veszítette, ketten eltűntek, és többen megsérültek.","shortLead":"Kigyulladt, majd felrobbant egy migránsokkal teli hajó a dél-olaszországi Crotone térségében vasárnap, legalább négy...","id":"20200830_Az_olasz_partoknal_kigyulladt_egy_menekulthajo_negy_holttestet_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228b7dad-6158-419a-ba1f-7e3ccb891485","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Az_olasz_partoknal_kigyulladt_egy_menekulthajo_negy_holttestet_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:33","title":"Az olasz partoknál kigyulladt egy menekülthajó, négy holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oktatás digitális aspektusait hangsúlyozó Magyar Telekom a tanévkezdés apropóján egy hétig korlátlan mobilinternet-elérést tesz lehetővé a Magenta 1 csomagban lévő ügyfeleinek.","shortLead":"Az oktatás digitális aspektusait hangsúlyozó Magyar Telekom a tanévkezdés apropóján egy hétig korlátlan...","id":"20200831_telekom_magenta1_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_tanevkezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb0fed4-ca95-4b95-b1a2-5632af1de526","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_telekom_magenta1_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:33","title":"Több mint 500 ezer Telekom-ügyfél kap korlátlan mobilnetet egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk egymásra és fogjunk össze.","shortLead":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk...","id":"20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e237d41-8f2f-4dc5-b672-c58ea272608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:17","title":"Hollik István nem fertőzte meg Hende Csabát és Dömötör Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági tervük, magyarul: túlélték-e a karantént. Szaladtak is néhányan azokhoz, akik tudják, mi fán terem a minőségirányítás.","shortLead":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági...","id":"202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b24b63-39e6-41d5-8b17-08269b77adaf","keywords":null,"link":"/360/202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:00","title":"Dróncsapás? Hackertámadás? Koronavírus? Az üzletmenet zavartalan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","shortLead":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","id":"20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dba6a-6489-4e1c-91d1-0d2610d083b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:58","title":"Szűnjön meg a parkolósáv a Nagykörúton, helyette lehessen biciklizni – kéri Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról vasárnap, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Az Egyesült Arab Emírségek uralkodója hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának.","shortLead":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról...","id":"20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a396f-292e-4149-92a9-87018718ebc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:25","title":"Kushner: Történelmi áttörés Izrael és az Emírségek megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","shortLead":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","id":"20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0319330c-ba65-48e9-8d46-6f8a8fb89090","keywords":null,"link":"/sport/20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:57","title":"Nagy László koronavírusos, ezért maradt el a búcsúmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]