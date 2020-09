Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról döntött a kormány.","shortLead":"Romániában félezernél is több koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályokon, mégis a korlátozások lazításáról...","id":"20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045133f-7bca-41d0-bba5-a9eb340167f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_rekord_ukrajna_romania","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:28","title":"Rekordszámú súlyos beteg Romániában, nem csituló járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","shortLead":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","id":"20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a677d8c8-1cc7-40ca-9a1b-2c20cee1a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:46","title":"Orosz oligarcha támaszthatja fel a Spyker autómárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","shortLead":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","id":"20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80800cae-5141-4bf9-b5fb-36e14bb7d63b","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:24","title":"Tiltakozó akcióval ért véget a Katona József Színház hétfő esti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb kapcsolatait említve.","shortLead":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb...","id":"20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff6e569-c658-4c99-8e2a-ea33ee46ba20","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:41","title":"Újraindul az időközin a vadászházba belebukott volt polgármester Izsákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117","c_author":"Nagy Iván László - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-esetszámok alapján súlyosabb most a helyzet, mint márciusban, a veszélyhelyzet kihirdetésekor. A kormányzati intézkedések egyelőre mégis csak a határátlépésre vonatkoznak. De valóban nem foglalkozik a kormány mással?","shortLead":"A koronavírus-esetszámok alapján súlyosabb most a helyzet, mint márciusban, a veszélyhelyzet kihirdetésekor...","id":"20200831_masodik_hullam_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d434217-e01f-46b1-ac5f-a1ec6f17c6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_masodik_hullam_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:15","title":"Visszatérhet a második hullámmal a karantén? És miért nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató Szíjj László között.","shortLead":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató...","id":"20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee816d3c-f02b-49ce-ba48-21e59089d27b","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:09","title":"A jachtozás előttről is találni kapcsolatot Szijjártó Péter és Szíjj László közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]