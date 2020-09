Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.

A európai szociáldemokrata Iratxe García Péreznek, illetve a liberális Renew Europe frakcióvezetőjének, Dacian Ciolosnak írt nyílt levelet a fideszes Deutsch Tamás és Szájer József arról, hogy az összellenzék amögé a Bíró László mögé állt be az október 11-i borsodi időközi választás előtt, aki korábban Budapestet csak judapestként emlegette egy hozzászólásában – szúrta ki az Azonnali.

A szöveg szerint a magukat demokratikusnak nevező ellenzéki pártok összefogása a szélsőséges Jobbikot is magával foglalja, márpedig ők nem egyeztethetők össze az európai értékekkel.

“Ha egy konzervatív párt bárhol Közép- vagy Kelet-Európában akár csak meg is fontolná egy ilyen jelölt indítását, az S&D és a Renew Europe lennének a leghangosabb kritikusok, és az európai értékek végét emlegetnék. Miért maradnak hát most ilyen csendben?”

– áll Deutschék számonkérésében, hozzátéve, hogy a két frakcióhoz tartozó pártok, tehát az MSZP, a DK és a Momentum támogatása veszélyt jelent az európai zsidó és roma állampolgárokra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú, a megye délkeleti részét lefedő, tiszaújvárosi székhelyű egyéni választókerületben október 11-én tartanak időközi választást, a helyi választók a júliusban motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc (Fidesz) utódjáról dönthetnek majd. A Fidesz jelöltje az elhunyt lánya, Koncz Zsófia, de beáll egy független jelölt mögé a Szanyi Tibor-féle ISZOMM is.

A tiszaújvárosi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) augusztus 18-án vette nyilvántartásba jelölőszervezetként több más párt mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. A Fidesz azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét nem a képviseletre jogosult személy nyújtotta be.