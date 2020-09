Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget érinti, Orosházán viszont az egész intézményt. ","shortLead":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget...","id":"20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54148f65-74fd-4ae9-ab27-862d03428616","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:27","title":"A koronavírus miatt rendeltek el látogatási tilalmat a nagykanizsai és az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","shortLead":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","id":"20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e087f38-0715-4c0c-8d1b-13c708a7fb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","timestamp":"2020. augusztus. 31. 22:48","title":"Látványos felvételeket közölt az Időkép a hétfő esti viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","shortLead":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","id":"20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac5e7bc-3e68-480a-949e-e9a25384c9fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:59","title":"Pár perc alatt 54-et előzött ez a BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030c989a-6903-4584-ab94-0f33d74ee8b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:13","title":"25,4 millió fertőzött van már a világban, 16,7 millióan pedig meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","shortLead":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","id":"20200901_bika_dizajnerdrog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4e927e-640c-4d00-a611-9d16c41624d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:11","title":"21 emberrel végzett eddig a bika nevű új drog Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","shortLead":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","id":"20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2345772-3c73-47ab-a0eb-e2141dd7a2d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:32","title":"Baleset miatt 5 kilométeres dugó van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is legyen elég metrópótló, de az állam csak 2021-ben adna pénzt.","shortLead":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is...","id":"20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9af488-cddf-457a-bbfe-57d4b94d351a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:18","title":"Hitelből vásárolna új buszokat a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d23274-745a-47f8-a078-d67ff002d8b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt erős jelölt van a japán miniszterelnöki posztra, de az ottani közszolgálati csatorna úgy tudja, Szuga Josihide lehet Abe Sinzó utóda.","shortLead":"Öt erős jelölt van a japán miniszterelnöki posztra, de az ottani közszolgálati csatorna úgy tudja, Szuga Josihide lehet...","id":"20200901_japan_miniszterelnok_kormanyszovivo_szuga_abe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d23274-745a-47f8-a078-d67ff002d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4f729d-ae6e-4bd1-9d13-d5e4840c4a19","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_japan_miniszterelnok_kormanyszovivo_szuga_abe","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:36","title":"Az eddigi kormányszóvivő lehet az új japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]