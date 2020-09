Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok bemutatóján tűnhet fel az a termék is, amelyet AirTagnek nevezhet a vállalat. A kulcstartóhoz hasonló eszköz az elvesztett holmik gyors megtalálásában segít.","shortLead":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok...","id":"20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2776c0-773c-4eae-ae5e-90bfa4e14f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:23","title":"Egy teljesen új kütyüt is bemutathat ősszel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. Addig a hallgatókon és a tanárokon kívül mást nem engednek be az épületbe. ","shortLead":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat...","id":"20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174a941-aede-4403-a8ff-303457996d82","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:57","title":"Tizenhárom pontos követeléslistát olvastak fel a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette Szocialisták Demokratikus Pártja. Bár a politikus 2023-ig még a helyén maradhat, a befolyása jelentősen csökkenni fog. Szakértők szerint azonban elképzelhető az is, hogy a vasárnapi parlamenti választást hamarosan meg kell majd ismételni.","shortLead":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette...","id":"20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2964fc-141e-4932-816b-0671821505ce","keywords":null,"link":"/360/20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:00","title":"Politikai hegyomlás Montenegróban: elbukott a Nyugat-barát államfő pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","shortLead":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","id":"20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e08e04-5de6-479d-81e8-f97cc220f616","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:14","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a zalaegerszegi és szolnoki idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]