[{"available":true,"c_guid":"4cc623a8-bb30-42e4-a89e-17b02b214166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordot döntött az online kiskereskedelem az első félévben, a napi fogyasztási cikkek forgalma közel duplájára nőtt, az egész szektor forgalma harmadával bővült.","shortLead":"Rekordot döntött az online kiskereskedelem az első félévben, a napi fogyasztási cikkek forgalma közel duplájára nőtt...","id":"20200902_A_karacsonyt_is_kenterbe_verte_a_netes_kereskedelem_a_jarvany_csucsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc623a8-bb30-42e4-a89e-17b02b214166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c667df-5afb-495a-9c2c-8a97325c5c3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_karacsonyt_is_kenterbe_verte_a_netes_kereskedelem_a_jarvany_csucsan","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:14","title":"A karácsonyt is kenterbe verte a netes kereskedelem a járvány csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","shortLead":"A második hullám másfajta feladat elé állítja az intézményvezetőket és a dolgozókat a főváros szerint.","id":"20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f31021-4a76-4c95-9d90-7d546da6962e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_teszteles_idosotthon_karacsony_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:05","title":"Indul a folyamatos tesztelés a fővárosi fenntartású idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","id":"20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144ad0be-92ce-4f83-aa64-b9173cacda1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:41","title":"Az 1-es Golf Szent Grálja: eladó egy kiváló GTI Pirelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és Velencei-tavi járás magasabb bevándorlással büszkélkedhet. Az ország északkeleti és délnyugati járásai továbbra is elvándorlással küzdenek.","shortLead":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és...","id":"20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb20530-8345-47af-aa0a-17eabb58070c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"A NER nagyágyúinak belső migránsokkal kell osztozniuk a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]