Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb, viszont olcsóbb változata. A Samsung bolgár weboldalán már meg is jelent a Galaxy S20 FE neve, de vélhetően idő előtt, mert gyorsan le is vették a vonatkozó tartalmat.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb...","id":"20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b6562e-2419-4192-9573-f9496597c945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:33","title":"99%, hogy hamarosan megjelenik az olcsóbb Samsung Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smart Lynx Kft. az ötödik kerületben épít ki okosparkolást. A munka eredetileg 140 millióról szólt, ma már 385 millióba kerül.","shortLead":"A Smart Lynx Kft. az ötödik kerületben épít ki okosparkolást. A munka eredetileg 140 millióról szólt, ma már 385...","id":"20200901_budapest_okosparkolas_otodik_kerulet_tabori_tamas_smart_lynx_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a86fde-0e13-4527-9d2f-8a6c41a2c7a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_budapest_okosparkolas_otodik_kerulet_tabori_tamas_smart_lynx_kft","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:12","title":"Két hét alatt 218 milliót drágult a parkolási rendszer, amin Rogán régi ismerőse dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár ellenére is engedi a beutazást, de csak ha negatív tesztjük van. ","shortLead":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár...","id":"20200902_cseh_fertozottek_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb3d50-d1bc-4235-8ffa-9f9f2f0bb3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_cseh_fertozottek_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:57","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Csehországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás szabványait bevezetni, például az önvezető autók döntéseinél.","shortLead":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás...","id":"202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86ed22-9d6c-43b6-b25d-4c7062ce72a0","keywords":null,"link":"/360/202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Virágzik a mesterséges intelligencia, de van még mit dolgozni a részleteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]