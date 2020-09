Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b192b808-9d6e-4f5f-b1bd-7ebd86fff647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vívószövetség szerint nem náluk, hanem magánrendezvényen fertőződtek meg.","shortLead":"A vívószövetség szerint nem náluk, hanem magánrendezvényen fertőződtek meg.","id":"20200903_koronavirus_parbajtor_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b192b808-9d6e-4f5f-b1bd-7ebd86fff647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b14a44-5c1c-4b25-bcd1-dca2b26ba248","keywords":null,"link":"/sport/20200903_koronavirus_parbajtor_valogatott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:48","title":"Koronavírusos a párbajtőr válogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük a meccset.","shortLead":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük...","id":"20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceabd752-f948-44ce-a6d6-9b1f8655765a","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:42","title":"Szoboszlai álomgóljával megvertük Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","shortLead":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","id":"20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e98a81-26c2-4e5c-a0b6-1b89c127cccb","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:32","title":"Medence és legalább 20 méteres zászló lesz a Gellért-hegy tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes manővert az American Airlines leszállni készülő pilótái is látták.","shortLead":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes...","id":"20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe179e-66b0-4b81-9b3b-021f164b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:18","title":"Jetpackkel repkedett valaki egy kilométeres magasságban Los Angelesben, utasszállítókról is látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","shortLead":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","id":"20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6198fdf-9b7d-4938-905b-eb4535c2ddd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"A gízai nagy piramisnál is nagyobb aszteroida közelít a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új, házhozszállítási módszerét. Pedig ez még ott is büntetendő.","shortLead":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új...","id":"20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a57b-0d4b-4ab0-b6c2-ef27835e67d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:30","title":"Kirepült egy drón Tel-Aviv fölé, majd ledobott 100 adag kannabiszcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]