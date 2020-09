Pizza, ásványvíz, papírtörlő, péksütemény – egymás után érkeztek az ellátmánnyal teli csomagok a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) elé kedd délelőtt, ahol hallgatók egy csoportja szalaggal kordonozta el a bejáratot, hogy tiltakozzanak az intézmény autonómiájának teljes elvétele ellen. A járókelők azonban csak a piros-fehér szalagokon keresztül adhatták be az ajándékaikat, az épületbe a diákokon és a tanárokon kívül senkit nem engednek be, még az újságírókat és az adományozókat sem.

© Kacskovics Mihály Béla

A korlátozás azonban nem akadályozta meg a támogatókat, akik közül kedd délutánra már egyre többen lettek. Egy közeli helyről nagy tálca frissen főzött kávét hoztak, egy idős hölgy pedig egy cetlin a telefonszámát adta oda a hallgatóknak.

„Ha kell kaja, pia, szóljatok!” – üzente.

A Vas utcában cikkünk megjelenéséig csak azok nem jelentek meg, akikkel a hallgatók beszélni akartak: Vidnyánszky Attila elnök és az általa vezetett kuratórium tagjai. Az SZFE új vezetését a hvg.hu is kereste, hogy a kialakult helyzet értékelésére kérje őket, de kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ. A kuratórium tagjai megértésünket kérték és nem kívántak nyilatkozni, Vidnyánszkyt pedig elfoglaltságai miatt nem tudtuk elérni.

© Kacskovics Mihály

Pedig délutánra már lett is volna mire reagálniuk, az SZFE Hallgatói Önkormányzata az épület előtt összegyűlt újságíróknak ekkor olvasta fel követeléseiket, mely gyakorlatilag az egyetem autonómiájának garantálását, valamint az új szenátus és kuratórium lemondását követeli.

Az MTI-nek viszont az Alapítvány kuratóriuma küldött egy közleményt, mely szerint

elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartják a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetőinek lemondását.

Szerintük az egyetem autonómiája nem sérült, a jogi helyzet egyértelmű és világos, az alapítvány a hatályos jogszabályok mentén dolgozik, és erre szólították fel az egyetem dolgozóit és hallgatóit.

Az egyetem vezetőinek biztosítaniuk kell az oktatás megkezdését, az épületek, az infrastruktúra biztonságos működését és – különösen a jelenlegi járványhelyzetben – a hallgatók és a dolgozók egészségét. Az SZFE vezetőinek feladata és felelőssége, hogy folytassák munkájukat és biztosítsák az egyetem jogszerű, biztonságos működését.

Vidnyánszky Attila az ATV Egyenes Beszéd című műsorában egyértelművé tette, a tiltakozások miatt nem mond le, ő úgy érzi, az egyetem vezetése az első pillanattól elutasított mindent, ami a változás szempontjából fontos lenne. Azt mondta, a meglévő dolgokat nem akarja eltüntetni, azzal párhuzamosan akar felépíteni valami mást. "Az egyetem nagyon elszakadt a szakma egy részétől", szavai alapján ezen változtatna. Ígéretet tett arra, hogy a tiltakozókat nem éri retorzió, mindenki végigviheti az osztályt, a diákok megkapják az összes tanárt, ahova felvételiztek, "kivéve, ha a tanárok felállnak." Elmondta azt is, hivatalosan még nem kapta meg az egyetem szenátusának lemondását, szerdára hivatalos találkozót kezdeményezett a lemondott rektorhelyettessel, Upor Lászlóval.

Arra a kérdésre, hogy hogyan csinál majd rendet az egyetemen, Vidnyánszky azt mondta, most mindkét félnek bizonyítania kell, nekik azt, hogy szakmaiság mentén gondolkodnak, a másik félnek pedig, hogy nyitottak és befogadók feléjük.

"Nem hagytak mozgásteret" - az elmúlt két nap videós krónikája

A diákok hálózsákokkal is készültek

Az, hogy a kuratóriumnak a hallgatókkal nem lesz könnyű dolga, sejthető volt a HÖK korábbi felméréséből is. A kutatás semmiképpen nem tekinthető reprezentatívnak, a 444.hu beszámolója szerint az online kérdőívre a 353 nappalis hallgatóból 210 válaszolt: eszerint önmagában a magánegyetemmé válást csak 40 százalék utasítja el alapból, de azt, ahogy ez megtörtént, már 100 százalék. Emellett a diákok majdnem 70 százaléka ért egyet azzal az állítással, hogy „a modellváltás valós célja az intézmény hosszú távú, ideológiai és politikai elfoglalása”.

Csernai Mihály, a HÖK elnöke a hvg.hu-nak korábban a helyszínen elmondta, hogy hosszabb távú ellenállást terveznek, meg akarják akadályozni, hogy Vidnyánszky Attila, a kuratórium új elnöke belépjen az épületbe. Erre utal az is, hogy az aulába sátrakat és hálózsákokat is hoztak. Addig pedig ígéretük szerint folyamatosan tájékoztatják majd a sajtót a fejleményekről, bár külön kérdésekre nem válaszoltak.

A diákok emellett a pártokat is arra kérik, hogy maradjanak távol az ügyüktől.

Ez nem lesz könnyű, hiszen a Színművészeti pár hónap alatt lezajlott teljes modellváltása is egyértelműen politikai döntés volt. Bár hivatalosan július végén derült ki, hogy Vidnyánszky Attila lett az SZFE-t fenntartó kuratóriumi alapítvány elnöke, szakmai körökben már ekkor is sejtették, hogy ez lesz a vége. A kuratóriumba Bacsa György, a Mol stratégiai ügyvezető igazgatója, Lajos Tamás operatőr-producer, Rátóti Zoltán színész-rendező és Világi Oszkár, a Slovnaft Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója került be.

Az egyetem a sajtóból értesült a grémium összetételéről, melyben egyetlen általa jelölt személy sem szerepel. Ugyanez történt a felügyelőbizottsággal is, amelybe Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját, a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság tagját, fideszes események rendszeres résztvevőjét, Szapáry Györgyöt, Orbán Viktor korábbi tanácsadóját, volt washingtoni nagykövetet, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadóját, valamint Windisch Lászlót, a második Orbán-kormány minisztériumi főosztályvezetőjét, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnökét válogatta be az erről döntő Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Az SZFE hiába javasolt jelölteket – a többi közt Csóti Józsefet, az Alkotmánybíróság gazdasági főigazgatóját, korábban több színház gazdasági vezetőjét és Havas Ágnest, a Vajna-féle Filmalap vezérigazgatóját – ezt nem vették figyelembe.

Lemondások sora

A kormányt az sem hatotta meg, hogy Vidnyánszky kinevezése ellen sok színművész tiltakozott, majd egymás után nyújtották be a lemondásukat az intézmény oktatói. Több mint 40 év után felbontotta a szerződését a Színművészetivel Zsámbéki Gábor, de felmondott Székely Gábor és Gáspár Máté, az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet vezetője is. Augusztus 28-án Enyedi Ildikó is csatlakozott a felmondókhoz, Fullajtár Andrea egy korábbi interjúban pedig azt mondta, csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül. Szerződést bontott az SZFE-vel Ascher Tamás rendező is. Pelsőczy Réka pedig kedd délután Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemen az autonómia visszaállításáig semmilyen munkát nem vállal.

A hullám augusztus 30-án tetőzött, ekkor lemondott az egyetem teljes vezetése és a szenátusa is, amit egy sajtótájékoztatón jelentett be Upor László, a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes. A döntést azzal indokolták, hogy az új alapítói okiratban minden jogkörétől megfosztották az egyetem vezetését és a szenátust.

Upor mellett szeptember 1-ji hatállyal távozott

Novák Eszter oktatási rektorhelyettes,

Németh Gábor rektori tanácsadó,

Bagossy László, a Színházművészeti Intézet,

Balázs Gábor, a Film és Média Intézet vezetője,

valamint a szenátus valamennyi választott tagja.

Upor László hétfőn arról beszélt, vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatnák csak fenn a vezetés látszatát. "A fejünk felett szabályozzák az egyetem működését." A rektorhelyettes szerint a nemrég kinevezett kuratóriummal nem lehet együttműködni, hiszen az

válogatott becsmérlésekkel kísérte a belépőjét, és egyeztetés nélkül vitte végbe a modellváltás folyamatát."

A szenátus akkor hajlandó ismét dolgozni, ha legalább az állami egyetemekével azonos jogokat kap.

Vidnyánszky Attila hétfőn a Magyar Nemzetnek azt mondta, sajnálatosnak tartja és nem örül annak, hogy lemondott az egyetem vezetősége. Ő úgy véli, benne különösképpen megvolt a szándék, hogy megpróbálnak együtt gondolkodni és dolgozni, hogy „egy másik fokozatba, egy másik szintre emeljék az egyetemet”.

„Sok-sok tervünk volt, a tarsolyunkban a pozitív változás tervével érkeztünk, de már az első pillanattól kezdve éreztük, hogy valós párbeszédre nincsen igazi szándék” – mondta akkor, és fontosnak nevezte az egyetem működésének biztosítását. Azt egyelőre nem tudni, hogy a lemondott egyetemi vezetés helyére kik kerülhetnek.