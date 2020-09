Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","shortLead":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","id":"20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f40c4-6183-4e30-88a5-605195a22245","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:01","title":"Álarcosok raboltak el reggel egy fehérorosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","shortLead":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","id":"20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3cc080-a4b3-467e-afc6-2966eac69682","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:03","title":"Karácsony Gergely újraindul a Párbeszéd társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét a neves technológiai újságíró, Ashlee Vance 2015-ben megjelent könyve alapján. Sorozatunk záró részében összefoglaljuk, mi minden történt Muskkal, illetve nagy projektjeivel az utóbbi öt évben, és milyen innovációkat várhatunk tőle a jövőben.","shortLead":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét...","id":"20200905_A_revbe_ero_almodozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7bc74-ab80-469f-b01d-c8fb1cc33162","keywords":null,"link":"/360/20200905_A_revbe_ero_almodozo","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:00","title":"A végtelenbe és tovább – Elon Musk életútja, 13. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","shortLead":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","id":"20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194f29c-517a-4ff7-817f-f26e168c7f0f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:41","title":"A Cordia lakásfejlesztő Nagy-Britanniában terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd70d9-5fa1-4d07-8444-83840cfc5069","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:54","title":"Kamion és villamos ütközött Budapesten, a József körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f909b7-6c42-450d-b090-4e992454aa5a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Buda László pszichiáter, a SzomatoDráma és az Ultrarövid Terápia módszerek megalkotójának írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200906_Ezt_nem_fogom_megunni_ez_csak_egyre_erdekesebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f909b7-6c42-450d-b090-4e992454aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcc153-726d-475a-b890-0d0d21067981","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200906_Ezt_nem_fogom_megunni_ez_csak_egyre_erdekesebb_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:15","title":"Ezt nem fogom megunni, ez csak egyre érdekesebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ac2086-1af9-4f86-9541-f7c01389774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rektori közleményben írták le, hogy nem kívánnak belefolyni a konfliktusba.","shortLead":"Rektori közleményben írták le, hogy nem kívánnak belefolyni a konfliktusba.","id":"20200907_Tartozkodik_a_velemenynyilvanitastol_az_SZFE_ugyeben_a_Budapesti_Metropolitan_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ac2086-1af9-4f86-9541-f7c01389774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34daddc-044c-4625-b535-09a551f1d81c","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Tartozkodik_a_velemenynyilvanitastol_az_SZFE_ugyeben_a_Budapesti_Metropolitan_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:07","title":"Tartózkodik a véleménynyilvánítástól az SZFE ügyében a Budapesti Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]