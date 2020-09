Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre, hogy megtiltja külföldieknek, hogy magokat értékesítsenek az USA-ban.","shortLead":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre...","id":"20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cced2b6-42e9-42ef-840b-f915559ba47f","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:38","title":"Az Amazon betiltotta az USA-ban a magok árusítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","shortLead":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","id":"20200907_eva_green_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0dd4fd-584e-41d9-bf93-46d01a044f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_eva_green_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:27","title":"Eva Green is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","shortLead":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","id":"20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83b013-7072-422a-a329-fb70448a66c8","keywords":null,"link":"/360/20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:30","title":"A Színművészetin a világ szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. 