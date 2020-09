Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá került, így nincs, aki tanítson, vagy felügyeljen a gyerekekre. Keddtől online tanítás indul az intézményekben.","shortLead":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá...","id":"20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eec9a-13ec-4941-a4d1-d22189a7e5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:42","title":"Két iskolát is be kellett zárni Tótkomlóson fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és érdekességeiről Szalai Zoltán vezető termékmenedzser árult el részleteket.","shortLead":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és...","id":"20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d5e61-3824-49db-a009-5f756c639add","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy 31 éves magyar áll a legújabb japán villanyautós projekt élén, kifaggattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét a neves technológiai újságíró, Ashlee Vance 2015-ben megjelent könyve alapján. Sorozatunk záró részében összefoglaljuk, mi minden történt Muskkal, illetve nagy projektjeivel az utóbbi öt évben, és milyen innovációkat várhatunk tőle a jövőben.","shortLead":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét...","id":"20200905_A_revbe_ero_almodozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7bc74-ab80-469f-b01d-c8fb1cc33162","keywords":null,"link":"/360/20200905_A_revbe_ero_almodozo","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:00","title":"A végtelenbe és tovább – Elon Musk életútja, 13. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühében ütötte el a labdát.","shortLead":"Dühében ütötte el a labdát.","id":"20200907_Djokovic_kizaras_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a78de8-350f-4c09-92fc-57da4812d6ff","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Djokovic_kizaras_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:31","title":"Djokovicot kizárták, mert torkon találta az egyik vonalbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk, a drágasági világranglistán 170 ország van, ahol olcsóbban a gigabájtok.","shortLead":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk...","id":"202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a79201-503d-48fa-ae49-149b50db4933","keywords":null,"link":"/360/202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:15","title":"Van két rossz hírünk a magyar mobilnetről: lassabb és drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]