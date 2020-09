Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","shortLead":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","id":"20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b61f0d-c66f-4fb0-970b-4fe7255984e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:16","title":"Hasogdzsi-ügy: eltörölték öt elkövető halálbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","shortLead":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","id":"20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0758480b-2174-4459-9570-f00c181412b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:08","title":"A belarusz kormányfőnek beadták az orosz vakcinát, „kiválóan” érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb konzolját, az Xbox Series X-et. ","shortLead":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb...","id":"20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fd8845-e4d0-4f3c-874a-11e230fcdb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:03","title":"Hivatalos: november 10-től kapható az új Xbox, a magyar árat is tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","shortLead":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","id":"20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93955b-98ae-4f8c-8cd2-88992806352d","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:35","title":"Újranyitott az első teljes karantén alá vett európai település óvodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","shortLead":"Free SZFE – üzeni a színésznő egy szelfivel.","id":"20200907_eva_green_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f1468f-7323-4232-8904-48b27c728eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0dd4fd-584e-41d9-bf93-46d01a044f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_eva_green_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:27","title":"Eva Green is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1","c_author":"T. S. ","category":"kultura","description":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel együtt láthatjuk majd több rangos európai múzeum késő római kori ezüstkészleteinek tárgyait.","shortLead":"A jövő év tavaszára halasztották a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) őszre tervezett tárlatát, amelyen a Seuso-kinccsel...","id":"20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb60fd4f-77fd-4bac-b642-de8c939ce2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570be374-71eb-41b4-8b94-264f789970d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Atutemeztek_a_nemzetkozi_Seusokiallitast","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:47","title":"Átütemezték a 400 milliós nemzetközi Seuso-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","shortLead":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","id":"20200908_wizz_air_szicilia_catania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77869b21-7df9-4dc4-843d-f47c822ae1db","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_wizz_air_szicilia_catania","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:02","title":"Terjeszkedik a Wizz Air, Szicíliában nyitnak új bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","shortLead":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","id":"20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85bec8-0b37-4d62-8631-00693e845685","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:51","title":"A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]