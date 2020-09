Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem legálisak. Ahogy a cégvezetők tömegei kénytelenek voltak az elmúlt fél évben újragondolni az üzleti terveiket, ugyanúgy kényszerült újratervezésre a szervezett bűnözés is. Ráadásul sokakkal ellentétben ők még csak kormányzati mentőövet sem kérhetnek, legalábbis a világ szerencsésebb pontjain.","shortLead":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem...","id":"20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0dd1c0-849f-4e92-a577-fca12584098f","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Így írta át a koronavírus a maffia üzleti terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek kivételt képeznek.","shortLead":"Sem beltérben sem kültérben nem szabad hat főnél több embernek összegyűlnie Angliában. Az iskolák és a munkahelyek...","id":"20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00a63b1-43e4-41c3-9ba2-a3f21167b970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2f92c-1600-464b-90f8-a88080a03ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_koronavirus_anglia_korlatozasok_romlo_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:24","title":"Koronavírus: megtiltják a hat főnél nagyobb csoportosulásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el jól a kocsi adatait, miközben az autóban beszélgettek.","shortLead":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el...","id":"20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45df2100-1559-48f9-87d1-4bc86ec39292","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:25","title":"Videó: Elon Musk a VW vezérével kocsikázott egyet a németek villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baec1d9-fe3a-48b4-ab07-0fbc224c8270","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a brit Sun osztotta meg az olvasóival az információt.","shortLead":"Most a brit Sun osztotta meg az olvasóival az információt.","id":"20200908_David_Beckhamek_titokban_akartak_tartani_hogy_elkaptak_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3baec1d9-fe3a-48b4-ab07-0fbc224c8270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a04ab9-3488-4849-9d20-3f983f08932e","keywords":null,"link":"/elet/20200908_David_Beckhamek_titokban_akartak_tartani_hogy_elkaptak_a_koronavirust","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:31","title":"David Beckhamék titokban akarták tartani, hogy elkapták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39922bf3-3cfd-4767-9f08-ffc0ca8e0744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légitársaság földi kiszolgálójának illetékese szerint a vontatóvilla meghibásodása miatt kellett kézi erővel mozgatni a repülőt.","shortLead":"A légitársaság földi kiszolgálójának illetékese szerint a vontatóvilla meghibásodása miatt kellett kézi erővel mozgatni...","id":"20200908_lufthansa_bombardier_celebi_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39922bf3-3cfd-4767-9f08-ffc0ca8e0744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2ef8b-90cd-4d16-aa3a-cdf25808778b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_lufthansa_bombardier_celebi_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2020. szeptember. 08. 05:56","title":"Négy ember tologatott egy utasokkal teli Lufthansa-gépet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","shortLead":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","id":"20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e6572-8f2b-4c17-9b9b-284ed89dfd1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:54","title":"Megjött a részben Budapesten forgatott Dűne első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás szabályai mellett nem lehet üzemeltetni a színházakat.



