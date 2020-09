Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotósok képei a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0edbe4c-87ce-426d-aad9-20b9f1d6973d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft sem volt elégedett azzal, hogy folyamatosan lepontozták eszközeit a nehéz javítás miatt, így most azon dolgozik, hogy könnyű legyen cserélni az ilyen készülékek kijelzőjét.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft sem volt elégedett azzal, hogy folyamatosan lepontozták eszközeit a nehéz javítás miatt...","id":"20200911_microsoft_szabadalom_tdm_ujrakalibralasa_kepernyocsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0edbe4c-87ce-426d-aad9-20b9f1d6973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51667a78-3e4a-46db-be22-ccbd89d0be51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_microsoft_szabadalom_tdm_ujrakalibralasa_kepernyocsere","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:33","title":"Kifundált valamit a Microsoft, hogy könnyebb legyen képernyőt cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","shortLead":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","id":"20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041a0f5a-af21-468d-8400-e189f2073813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:49","title":"A magyar tanárok 30-40 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a többi diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","shortLead":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","id":"20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86feb2d-141b-4c87-b3fa-6060522b409c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:58","title":"Nem lesz karácsonyfája Bordeaux-nak, mert az új polgármesternek elege van a halott fákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint szimpla politikai döntés született, és azt ígérte, perelnek. A Klubrádió évekkel ezelőtt már hosszan pereskedett az NMHH-val, az ügy egy része még nem is zárult le. ","shortLead":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el...","id":"20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814588b0-3da9-46fd-a73a-ccf318aac7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:10","title":"Klubrádió vs. Médiahatóság: egy háború újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.","shortLead":"A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.","id":"20200911_koronavirus_fertozott_jarvany_johns_hopkins_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d8edf5-3e26-4ba3-afe8-8c03bdb1b688","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_koronavirus_fertozott_jarvany_johns_hopkins_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:55","title":"Egy nap alatt közel 300 000 új fertőzöttet találtak a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]