[{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","shortLead":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","id":"20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b367e-6189-4d73-a514-aec5456a15a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:06","title":"Szigorítana a főváros: jöhet a 15 ezres bírság és a kötelező maszkviselés a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df85b098-0bea-47f9-9851-dc7eb4044c62","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közben erősödik a harc, amelynek vége a titkosszolgálati iratok nagy nyilvánossága lesz. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Közben erősödik a harc, amelynek vége a titkosszolgálati iratok nagy nyilvánossága lesz. Eljött a paradicsom című...","id":"20200912_Stasi_ehsegsztrajk_vasarloero_1990_szeptember_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df85b098-0bea-47f9-9851-dc7eb4044c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fa573-e151-497a-9c8b-05c5e3a86671","keywords":null,"link":"/360/20200912_Stasi_ehsegsztrajk_vasarloero_1990_szeptember_12","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:00","title":"Beütött a csőd, nőtt a vásárlóerő – 1990. szeptember 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94edd868-7283-4ed0-9c17-253c23c6a1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak fent a diákok. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, szerinte legalább a lehetőséget meg kellene adni az új, Vidnyánszy Attila által vezetett kuratóriumnak. Karsai György azt mondja, a színművészeti 155 éve jól működik. Ezért sincs szükség a kísérletre.","shortLead":"Tizenkét napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak...","id":"20200912_Karsai_Gyorgy_Vidnyanszky_egy_romhalmazt_hagyott_maga_utan_Kaposvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94edd868-7283-4ed0-9c17-253c23c6a1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4957b-5fd3-4208-9bb9-df972d6b7bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Karsai_Gyorgy_Vidnyanszky_egy_romhalmazt_hagyott_maga_utan_Kaposvaron","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:56","title":"Karsai György: Vidnyánszky egy romhalmazt hagyott maga után Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a29023-bf03-445b-99e4-5c92a1341e74","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Ki a koronavírus veszélyességét vitatja, ki gazdasági hatásai miatt kritizálja, ki az emberek szándékos megtévesztésének tartja a járványveszély miatti intézkedéseket annak a demonstrációnak a résztvevői közül, amelyen a normális életet követelték. Azért többüknél volt maszk is. Aznap Kásler Miklós miniszter Facebook-posztban ítélte el a vírustagadó egészségügyi véleményformálókat. Videós riport a Covid 9.11 demonstrációról a Szabadság térről. ","shortLead":"Ki a koronavírus veszélyességét vitatja, ki gazdasági hatásai miatt kritizálja, ki az emberek szándékos...","id":"20200912_koronavirus_koronavirusjarvany_covid_911_demonstracio_a_jarvanyintezkedesek_ellen_dr_godeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a29023-bf03-445b-99e4-5c92a1341e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92684b8-129d-44a1-b0d4-d2d0a88d6ff9","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_koronavirusjarvany_covid_911_demonstracio_a_jarvanyintezkedesek_ellen_dr_godeny","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:30","title":"\"Nem vagyok kutya, és nem akarok maszkban járni\" - így tüntettek a vírustagadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]