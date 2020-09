Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","shortLead":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","id":"20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012b85-be7c-4a7b-8bbf-9979cfac1fe7","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:45","title":"A tízhónapos, SMA-beteg Zsombi gyógykezelésére indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány amennyire csak lehet, próbálja megúszni a gazdaság leállítását; nagyot nőtt az infláció; az OLAF közzétette, hogy nálunk csalják el az uniós pénzek legnagyobb hányadát. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány amennyire csak lehet, próbálja megúszni a gazdaság leállítását; nagyot nőtt az infláció; az OLAF közzétette...","id":"20200913_Es_akkor_inflacio_olaf_csalas_jarvany_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49a243-5593-4212-ae9c-a31d99756603","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200913_Es_akkor_inflacio_olaf_csalas_jarvany_brexit","timestamp":"2020. szeptember. 13. 07:00","title":"És akkor nem csak az inflációban, a csalásban is Európa élére törtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","shortLead":"Három megyében dolgoztatták a fiatal lányokat.","id":"20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7799f6ca-286f-40ca-8479-5a01d0a97fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3317dd5-ded0-48af-982a-99702d7d0782","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_rendorseg_tek_prostitucio_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:54","title":"A TEK is segített elfogni a nőket prostitúcióra kényszerítő mindszenti társaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti egyensúly betartása. A Vivaldi újítása részben ezért készült.","shortLead":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti...","id":"20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371628-58f9-4cd0-a47a-a6bf80bb6b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 14. 00:03","title":"Ez a böngésző segít, hogy ne üljön annyit a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucatnyi hatalmas tűzvész pusztít az USA nyugati partvidékén lévő államokban, Kaliforniában, Oregonban és Washingtonban. A halottak száma is növekszik, pontos adatok nincsenek, mert legalább ötven személyt egyelőre eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Több tucatnyi hatalmas tűzvész pusztít az USA nyugati partvidékén lévő államokban, Kaliforniában, Oregonban és...","id":"20200912_A_kilamvaltozas_okozza_a_mindet_langba_borito_amerikai_tuzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b52e11-65d7-4573-a288-86524aad76d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_A_kilamvaltozas_okozza_a_mindet_langba_borito_amerikai_tuzeket","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:32","title":"A klímaváltozás okozza a mindet lángba borító amerikai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]