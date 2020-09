Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. ","shortLead":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem...","id":"202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29605f0c-7165-4793-b857-50d6f63a5397","keywords":null,"link":"/360/202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Látványosan feljavítja a mobillal lőtt fotókat egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A cseheknél rekordszámú pozitív tesztről adtak hírt, Boszniában pedig újrafertőződött egy egyszer már meggyógyult beteg. ","shortLead":"A cseheknél rekordszámú pozitív tesztről adtak hírt, Boszniában pedig újrafertőződött egy egyszer már meggyógyult...","id":"20200913_24_ora_leforgasa_alatt_tizezerrel_nott_a_koronavirusosok_szama_a_franciaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2fc7a-ffa0-4f3d-a63a-b8796cb320fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_24_ora_leforgasa_alatt_tizezerrel_nott_a_koronavirusosok_szama_a_franciaknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:25","title":"24 óra leforgása alatt tízezerrel nőtt a koronavírusosok száma a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs itt semmi látnivaló. ","shortLead":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs...","id":"20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08544bd4-cd92-4cfd-b67d-a3623767339a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:19","title":"Szijjártót a jachtozásról kérdezték, azt felelte, hogy \"soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt mégsem a tajvani TSMC fogja gyártani.","shortLead":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt...","id":"20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465880d-b45d-4a05-9491-ee38034897a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:38","title":"A Samsung gyárthatja a 2021-es androidos csúcsmobilok egyik csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]