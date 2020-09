Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is szól rosszul. Gyors próbán a Honor Choice TWS Earbuds.","shortLead":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is...","id":"20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b76d25f-484f-4304-9083-237e7540db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:03","title":"Zene füleinknek: kipróbáltuk az AirPods töredékébe kerülő új Honor fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést egy héttel ezelőtt függesztették fel, miután az egyik beoltott személy megbetegedetett.","shortLead":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést...","id":"20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73994b-e53d-4f70-ba52-15751e609ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:10","title":"Folytatja a koronavírus-vakcina tesztelését az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","id":"20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89869ebc-46a5-4e8e-8599-7894e216e63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:32","title":"Négy újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között rosszabbá tették a viszonyt.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között rosszabbá tették...","id":"20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621c591-22e5-4c51-af52-991edccf1e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:41","title":"Hadgyakorlattal élezi tovább a feszültséget Törökország Észak-Ciprus partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többnyire derült vagy kissé felhős idő várható csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra foltokban köd képződhet.","shortLead":"Többnyire derült vagy kissé felhős idő várható csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra foltokban köd...","id":"20200912_Enyhe_felhosodes_es_kod_varhato_eso_nem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bfd599-4f52-414c-9aba-b54d15226b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Enyhe_felhosodes_es_kod_varhato_eso_nem_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:41","title":"Enyhe felhősödés és köd várható, eső nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]