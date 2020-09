Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29cd84b-cebb-43ee-8f51-7f2ce168b5fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:38","title":"Navalnij egyre jobban van, már képes felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp a tengerben, hiszen a kormány

több tízmilliárdot költött az utóbbi időszakban olyan hirdetésekre, amelyeknek az értelmét nagyítóval kell keresni.","shortLead":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp...","id":"20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514fccf-8951-4923-9f69-fb16646ebbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:15","title":"Az Alapjogokért Központ sem tudja még, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2af3d-dd35-4751-8c99-85265a202f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:03","title":"Ez történt: Boldogkői Zsolt üzent a vírustagadó magyar orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","id":"20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195c071-a738-4edf-985e-f334264c03f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:06","title":"Húsz ember ellen emeltek vádat a ráckevei tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján lesz ott kedden a Fehér Házban.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás...","id":"20200913_szijjarto_peter_donald_trump_jared_kushner_washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e47b118-bdea-43fc-93a6-1469b73f7ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_szijjarto_peter_donald_trump_jared_kushner_washington","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:01","title":"Trump Washingtonba hívta Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]