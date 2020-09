Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","shortLead":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","id":"20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21668546-169b-404f-ab52-d1205612c9df","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"150 milliárdot adnának a magyar nagycégeknek, hogy megküzdjenek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","shortLead":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","id":"20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee3c602-4126-4bdc-86f3-16fffc5dda50","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:06","title":"Elakadt egy sétahajó Zebegényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett településeken \"irányítottan és összehangolt magatartással korlátozták a versenyt\". ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett...","id":"20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4685e-dca9-47a9-b843-f6ef3773a0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:43","title":"Nyomozást rendelt el a rendőrség a fideszes Szabó Zsolt körzetének közbeszerzései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A belarusz elnök figyelmeztette a Nyugatot: „ha valakinek viszket a tenyere, készen állunk, hogy megvakarjuk”.","shortLead":"A belarusz elnök figyelmeztette a Nyugatot: „ha valakinek viszket a tenyere, készen állunk, hogy megvakarjuk”.","id":"20200914_vlagyimir_putyin_aljakszandr_lukasenka_oroszorszag_belarusz_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c231cc-91bb-44db-b2d4-cd8125629acd","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_vlagyimir_putyin_aljakszandr_lukasenka_oroszorszag_belarusz_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:06","title":"Putyin Lukasenkának: Szeretném, ha a belaruszok maguktól oldanák meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét, amely szerint dízelüzemű járműveiben lévő szoftverek félrevezették az emissziós tesztkészülékeket. Ezen felül javíttatja az érintett autókat, ami akár további 400 millió dollárjába is fájhat a cégnek.","shortLead":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét...","id":"20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be50a34c-2efa-4c00-a75d-069df8e4ded0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:55","title":"Közel kétmilliárd dollárjába kerül a Daimlernek, hogy lezárja az amerikai dízelbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz, így zökkenőmentesebb kommunikációt tesz lehetővé.","shortLead":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz...","id":"20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fddd1a-0c1a-4afe-ad5f-a55e678a728a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:03","title":"Csinál két arcmaszkot az Apple, az egyik ötször használható, a másik átlátszó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]