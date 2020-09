Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában életeket menthet – mondta az Innovációs és Technológiai miniszter szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A kormány által fejlesztett mobilapplikációk, például a VírusRadar használata a koronavírus-járvány második hullámában...","id":"20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bc1f65-be96-4855-8852-febee7df25aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_palkovics_laszlo_kontaktkutatas_virusradar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Palkovics szerint a második hullámban még fontosabb letölteni a magyar kontaktkövető appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt nem tudtuk meg belőle, valóban pozitív lett-e néhány dolgozó mintája a közmédiánál.","shortLead":"Csak azt nem tudtuk meg belőle, valóban pozitív lett-e néhány dolgozó mintája a közmédiánál.","id":"20200915_Koronavirus_MTVA_sajtoosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedecfab-4029-4afc-97d5-25e321ef6e0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Koronavirus_MTVA_sajtoosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:57","title":"Koronavírus-fertőzöttekről érdeklődtünk, gyalázkodó levelet kaptunk az MTVA sajtóosztályától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fddd44-cc6a-4b66-86bd-a441a51c365e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Buborékokban élünk, miközben az életünket meghatározó és befolyásoló valóság sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb és sokkal ijesztőbb is, mint ahogyan azt látjuk vagy látni akarjuk – állítja Ziya Tong, az idei Brain Bar egyik előadója, aki egy könyvben gyűjtötte össze az emberiség nagy illúzióit, és ezek kockázatait – amelyek például akár egy járványban is megnyilvánulhatnak. A tudományos ismeretterjesztés Torontóban élő sztárszerzőjével telefonon beszéltünk. ","shortLead":"Buborékokban élünk, miközben az életünket meghatározó és befolyásoló valóság sokkal nagyobb, sokkal bonyolultabb és...","id":"20200915_Lathattuk_volna_jonni_a_jarvanyt_ha_kinyitjuk_a_szemunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04fddd44-cc6a-4b66-86bd-a441a51c365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e6398-ba24-4601-8372-ee57aaa4e832","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Lathattuk_volna_jonni_a_jarvanyt_ha_kinyitjuk_a_szemunket","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:30","title":"Láthattuk volna jönni a járványt, ha kinyitjuk a szemünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Márton Gábor nem utazhat a csapatával Máltára, mert bizonytalan eredményt hozott a koronavírustesztje.","shortLead":"Márton Gábor nem utazhat a csapatával Máltára, mert bizonytalan eredményt hozott a koronavírustesztje.","id":"20200915_europa_liga_fehervar_marton_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18025fb2-1488-4b49-9411-efce48cc82e5","keywords":null,"link":"/sport/20200915_europa_liga_fehervar_marton_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:05","title":"Vezetőedzője nélkül áll ki a Fehérvár az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","shortLead":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","id":"20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d195e38-4d58-428a-a4d6-f01426cf87bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:33","title":"Pert vesztett a Pénzügyminisztérium a Transparency Internationallel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett Alekszej Navalnij – állítja az orosz ellenzéki politikus csapata.","shortLead":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett...","id":"20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86673aec-e8ba-45dd-bc97-e9047c9758b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:05","title":"Ásványvizes palackkal mérgezhették meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]