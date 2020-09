Miután a hét elején kiderült, hogy a PVSK egyik felnőtt férfi kosárlabdázójának a PCR-tesztje pozitív lett, a teljes csapattól mintát vettek.

A pécsi klub most arról számolt be, hogy további hat, eddig tünetmentes csapattagjuk tesztje is pozitív lett. Azt is hozzátették, hogy az összes fertőzött játékosuk hatósági házi karanténba került. A teszteléseket továbbra is folytatják.

A Pecsma.hu azt írja, hogy a csapat kerete 15 játékosból áll, így majd a felük esett ki egy időre. A bajnokságra folytatják a felkészülést, azt egyelőre nem tudják, hogy az október 3-án induló bajnokságra a megbetegedések milyen hatással lesznek, még nem tudni, mennyi időre vonják be a fertőzött játékosok sportorvosi igazolását.

A PVSK a legmagasabb osztályban, az NB I. A csoportban szerepel.