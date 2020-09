Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","shortLead":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","id":"20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d193f2-e1f1-4268-b941-c89c06bea77b","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:55","title":"Orbán maszkot posztolt a Mészáros építette új Duna-híd átadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egyetem kutatói terjesztették fel a megmérgezett orosz ellenzéki politikust a rangos elismerésre.","shortLead":"Több egyetem kutatói terjesztették fel a megmérgezett orosz ellenzéki politikust a rangos elismerésre.","id":"20200917_Nobel_bekedijra_jeloltek_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779b627d-7c57-49c9-bba3-8ac8a4d921d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_Nobel_bekedijra_jeloltek_Navalnijt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:51","title":"Nobel-békedíjra jelölték Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök inkább vár másfél hónapot a válasszal, mert az Egyesült Államokban választások lesznek.","shortLead":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök...","id":"20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30b9dcf-688e-4fc6-8e56-ba7dda097850","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:54","title":"Mexikó már nem is akarja kommentálni Trump legújabb bírálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff","c_author":"Balla Györgyi, Oroszi Babett, Szabó Yvette ","category":"360","description":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet állítják őket, akkor pedig nagyon erősnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák a túl sokba kerülő vagy a helyiek érdekeit más szempontból sértő beruházásokat.","shortLead":"A fejlesztési tervekről sokszor nem kérdezik meg az önkormányzatokat és/vagy a lakosokat, így sokszor kész helyzet...","id":"20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a948245-0b08-44dc-b4e9-e3ee000ca4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d87a7-14bb-43c4-8800-4893fa87dac8","keywords":null,"link":"/360/20200917_velence_dunakanyar_pilismarot_gardony_civil_tiltakozas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:00","title":"Vitatott építkezések: itt-ott alulmaradt a Fidesz, másutt úgyis az lesz, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor...","id":"20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bad164-3be2-4a0f-a0ca-54689deacda9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:51","title":"Az ígértnél messzebb gurul villannyal a plugin hibrid Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de a csökkenés nagyságrendje is kiemelkedő a régióban és néhány nyugati EU-országgal összevetve. Az áfarés csökkenése olyan intézkedésekhez köthető, mint az online pénztárgép, az ekaer vagy éppen az online számla bevezetése.","shortLead":"2010-ben az áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni az állam. Nemcsak a mérték, de...","id":"20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ce0aaf-d27d-49c2-afb0-d916c431014c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_fidesz_afa_ado_adobehajtas_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:57","title":"Ha adóbehajtásról van szó, kiemelkedően sikeres a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","shortLead":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","id":"20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9229c-4730-4611-baee-0a7e621d3026","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:18","title":"A TEK-kel csaptak le a rendőrök a soproni fegyveres rablás gyanúsítottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]