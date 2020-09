Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy emléket állítson a 400 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult Mayflower vitorlásnak – adta hírül a BBC News.","shortLead":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja...","id":"20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881218c3-555b-4238-8244-6644a390803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","timestamp":"2020. szeptember. 17. 22:28","title":"Nincs rajta ember, saját magát vezeti el Angliából Amerikába a Mayflower hajó 400 évvel későbbi utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","shortLead":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","id":"20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f7fa0c-d254-4699-ae3d-9d0e860ede52","keywords":null,"link":"/sport/20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:16","title":"Dzsudzsák a magyar másodosztályban folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00946b80-d801-4970-998e-fef861add098","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékeinek. A Szép, zárt világ című könyvön keresztül olyan életutakat ismerhetünk meg, amelyekbe nem nehéz valamiféle rendkívüliséget belelátni.\r

\r

","shortLead":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk...","id":"20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00946b80-d801-4970-998e-fef861add098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a476c-2bf7-4add-90a3-1bf962a6a742","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:00","title":"Mégis miért teszik ezt magukkal a balett-táncosok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás a szakértők szerint nem az intézmény, hanem egy egyetem ellen irányult volna, de a kiberbűnözők célt tévesztettek.","shortLead":"A támadás a szakértők szerint nem az intézmény, hanem egy egyetem ellen irányult volna, de a kiberbűnözők célt...","id":"20200917_hackertamadas_hackerek_nemetorszag_beteg_korhaz_dusseldorf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722db2-86cc-4617-b96c-94edfab7558f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hackertamadas_hackerek_nemetorszag_beteg_korhaz_dusseldorf","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:19","title":"Hackerek támadtak meg egy kórházat Németországban, meghalt egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","shortLead":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","id":"20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4dfd-fd83-45a4-9074-b52358346f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:58","title":"Megölte és kútba dobta lakótársát egy férfi Miskolcon, 15 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű közpénzből támogatja a beruházást a kormány.","shortLead":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű...","id":"202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c4f36-3394-4ac0-884f-b0535ffd6743","keywords":null,"link":"/360/202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:00","title":"Már éveket késett a gyár indulása, pedig milliárdokba kerül az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant konfliktusnak az egész kontinens menekültpolitikájára? Miközben az emberi szenvedés nehezen fokozható, a megoldást Európa közönye is gátolja. Parászka Boróka elemzése.","shortLead":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant...","id":"20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6021410d-ca70-4489-8db6-b78f1825577f","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:00","title":"Előre bejelentett apokalipszis: ami a felperzselt Moria után marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába keveredik a hatalommal. Most épp az Színház- és Filmművészeti Egyetemről derítették ki, hogy gazdálkodásában tíz éve súlyos pénzügyi szabálytalanságok vannak. Az ÁSZ visszautasítja, hogy a kormány megrendelésére dolgozna.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába...","id":"20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab91a18-0321-47db-9e23-09f243393f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:10","title":"Tíz politikai ügy, amelyekben egyszer csak megszólalt az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]