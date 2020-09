Szaniszló Jánost választották Szendrő polgármesterévé

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának felhasználásával a betegségeknek jobban ellenálló és magasabb húsminőséget biztosító állatok születhetnének, ami hatékonyabbá tehetné az élelmiszertermelést.","shortLead":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának...","id":"20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0048f101-66cf-4c63-9261-49ee4ebd7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:03","title":"Génszerkesztéssel hoznának létre állati \"szuperapákat\" kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","shortLead":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","id":"20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ad3113-4661-4cac-8720-dc249e16b68b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"Új pártot alapított Volner János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félve várják a járványt az egészségügyben, mert ugyan van elég ágy és lélegeztetőgép, de kevés a szükséges szakszemélyzet, legfőképp nincs elég szakápoló - figyelmeztetett Facebook-posztban egy aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos.","shortLead":"Félve várják a járványt az egészségügyben, mert ugyan van elég ágy és lélegeztetőgép, de kevés a szükséges...","id":"20200920_koronavirus_jarvany_keves_az_orvos_de_meg_kevesebb_a_szakapolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626708de-7e5b-4f74-b061-cfc0e070fdba","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_jarvany_keves_az_orvos_de_meg_kevesebb_a_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:41","title":"Intenzív terápiás orvos: Van lélegeztetőgép, de kevés a szakszemélyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. ","shortLead":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta...","id":"20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e27aa3e-c1d6-4d93-bb46-54b86dacc48a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:00","title":"Szerencs, ahol nemcsak a Fidesszel, hanem saját szövetségese sötét múltjával is küzd a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és a járműforgalmat is vizsgálhatják a jövőben drónok segítségével. A fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) zajlanak.","shortLead":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és...","id":"20200919_pte_mik_dronok_zalazone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde936f8-8ffb-4197-bbe7-aa59bcf9cbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_pte_mik_dronok_zalazone","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:03","title":"Drónokkal figyeltetnék a forgalmat, így gyorsan át lehetne kapcsolni a jelzőlámpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]