Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","shortLead":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","id":"20200921_Muller_Cecilia_spam_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdf98ad-d509-459d-b05c-a7e2a66fff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_Muller_Cecilia_spam_email","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:13","title":"Müller Cecília nevében küldözgetnek hamis e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17420eca-7d8a-42bd-bc20-54df48f079ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan mindent megtudunk majd a Sandero, Stepway és Logan trió harmadik generációjáról.","shortLead":"Hamarosan mindent megtudunk majd a Sandero, Stepway és Logan trió harmadik generációjáról.","id":"20200921_Ilyen_lesz_az_uj_Daciak_belso_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17420eca-7d8a-42bd-bc20-54df48f079ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfa744-0453-4fac-bcf3-17c69b0a3442","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Ilyen_lesz_az_uj_Daciak_belso_tere","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:13","title":"Ilyen lesz az új Daciák belső tere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel háromszázezer ember lett koronavírusos az elmúlt 24 órában.\r

","shortLead":"Közel háromszázezer ember lett koronavírusos az elmúlt 24 órában.\r

","id":"20200922_Koronavirus_fertozes_vilagszerte_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d973d3-b193-4e04-9fb0-88722e6470ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Koronavirus_fertozes_vilagszerte_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:39","title":"Átlépte a 31 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef","c_author":"Windisch Judit - Kovács Panka","category":"itthon","description":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella egészségügyi szakértő szerint a lépéssel az embereket sem a \"kapzsi kapitalistáktól\", sem a koronavírustól nem mentik meg. Kérdés, hogy az állam jól jár-e, és egyszerűen kisöpri-e a konkurenciát saját maga elől. ","shortLead":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella...","id":"20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f62a7e-0096-424c-b2b3-03b3325a27b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:30","title":"Hatósági áras tesztelés: egyre biztosabb, hogy az átlagember nem fog jól járni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","shortLead":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","id":"20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b188403b-d668-4365-b5cf-8c44746714b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:52","title":"Karanténba kerülnek az ügyészségeken az iratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","shortLead":"Hétfőtől érvényesek a korábban bejelentett szigorítások. ","id":"20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba59815-5e19-4b91-8980-a867fa3cef57","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_arcmaszk_szigoritas_koronavirus_muller_cecilia_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Mától nem jó a sál és a kendő, rendes arcmaszkot kell viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]