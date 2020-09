Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott személyesen Eszenyi Enikő – tudta meg az RTL Klub. 