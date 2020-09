Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d00e0-4dad-467b-9ba8-c7b1d5e8c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:15","title":"Alaposan megváltozik az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be magukat az influenza ellen, mert ezzel csökkenthető az egészségügyre nehezedő teher. A kórházaknak ugyanis a koronavírusos esetekkel is foglalkozniuk kell, miközben hamarosan itt az influenzaszezon.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be...","id":"20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95724193-c3b1-4157-9bd5-f104492e8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Magyar virológusok szerint is jobb, ha kérünk idén influenza elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9272e60-38e2-4a45-812c-72892b473c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön tapasztalható sarki fényhez hasonlatos, de szabad szemmel nem látható fényjelenséget idéz elő a napszél a 67P számú üstökösön – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A Földön tapasztalható sarki fényhez hasonlatos, de szabad szemmel nem látható fényjelenséget idéz elő a napszél a 67P...","id":"20200922_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_ultraibolya_feny_aurora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9272e60-38e2-4a45-812c-72892b473c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42a10b2-a84a-473d-9cbc-fe8887de5bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_ultraibolya_feny_aurora","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:03","title":"Szemmel nem látható, de a műszer kiszúrta: UV-fény ragyog a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd forintosra tervezett Budapest–Belgrád-projektben. Nemrég új tagokkal bővült az igazgatósága.","shortLead":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd...","id":"20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984af98-e369-4b50-8261-454f4a13ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:44","title":"Mészárosék emberei megérkeztek a 750 milliárdos vasútprojektre létrehozott cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","shortLead":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","id":"20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72269ac2-781f-4371-ac68-8831750cddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:03","title":"2030-ra több vizet adna vissza a Microsoft a természetnek, mint amennyit elhasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","shortLead":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","id":"20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b4f7c4-bd37-4030-a731-73bd8d4955ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:17","title":"Olaszországban marad a baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma, a fertőzötteket a tököli rabkórházba szállították.","shortLead":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma...","id":"20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae723ee-a55f-4ee6-a00a-6acd11227871","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:43","title":"Közel negyven koronavírusos van a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","shortLead":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","id":"20200921_Hont_Andras_Vityernyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e76063a-04c3-4c94-ab7d-15d74af45087","keywords":null,"link":"/360/20200921_Hont_Andras_Vityernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:30","title":"Hont András: Vityernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]