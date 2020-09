Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","shortLead":"Az államtitkár szerint nem kell fenyegetésnek értelmezni a szavait.","id":"20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabd2f5-b9e8-48c0-9ca6-ce761458f673","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_menczer_tamas_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_ujsagiro_listazas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:27","title":"Menczer: Úgy tűnik, a külügyminiszter még nem rúgott ki elég embert, még mindig szivárognak a dokumentumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná szippantani.","shortLead":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná...","id":"20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0674e0d-f290-47e6-927f-26cf5ed446b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:41","title":"Hihetetlen, de ez az új hiperautó akár fejjel lefele is vezethető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","shortLead":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","id":"20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb20411-af65-4d0c-be54-be01e71d5c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:45","title":"Így forgatja fel Budapest közlekedését az Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","id":"20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c791d43-f300-46cc-b919-1583ff105c5b","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:06","title":"Budapesten van Nicolas Cage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hatásköréből.","shortLead":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások...","id":"20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eca5e-a7dd-4d2c-98d8-d5e17cd7670a","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:27","title":"Felsorolni is nehéz, annyi feladatot kapott Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","shortLead":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","id":"20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3dad3c-da84-44a2-94d3-74357b641e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:11","title":"Maszkokat, köpenyeket, kesztyűket is tárol majd nálunk az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be magukat az influenza ellen, mert ezzel csökkenthető az egészségügyre nehezedő teher. A kórházaknak ugyanis a koronavírusos esetekkel is foglalkozniuk kell, miközben hamarosan itt az influenzaszezon.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és vezető szakmai szervezetek mind arra biztatnak, hogy az emberek oltsák be...","id":"20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95724193-c3b1-4157-9bd5-f104492e8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_influenza_elleni_oltas_koronavirus_jakab_ferenc_kemenesi_gabor_virologus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Magyar virológusok szerint is jobb, ha kérünk idén influenza elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]