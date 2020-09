Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen megújult luxusautóért minimum 32,3 millió forintot kell fizetnünk.","shortLead":"A teljesen megújult luxusautóért minimum 32,3 millió forintot kell fizetnünk.","id":"20200922_magyarorszagon_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d534f61-6566-4031-9107-57a090a85f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_magyarorszagon_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:59","title":"Magyarországon az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","shortLead":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","id":"20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b05c1f7-d124-46c7-84c9-ba8d25f6c621","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:33","title":"iPhone 12 mini – így hívják állítólag az Apple idei egyik új mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","id":"20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775b2c0-c330-42a9-9393-1a908acc67a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:21","title":"Melyik tetszik jobban, a régi vagy az új BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","shortLead":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","id":"20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2918760d-6de2-4592-8d83-befa4d6a6e47","keywords":null,"link":"/sport/20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:19","title":"Elhalasztják a Ferencváros Metz elleni BL-meccsét koronavírus fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely ezért különböző vállalásokra kötelezte a szolgáltatót. ","shortLead":"A Szallas.hu sürgető üzeneteivel pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra – közölte a Gazdasági Versenyhivatal, amely...","id":"20200922_szallashu_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf376db3-32e2-45d0-a401-88d99b25af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0bbd9c-d026-4150-aafe-d28eace1aa97","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_szallashu_gvh","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:38","title":"„Épp 38 ember nézi” – ha ön is találkozott ilyen szöveggel egy hirdetésnél, vélhetően nyomás alatt volt a pszichéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek valók.","shortLead":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek...","id":"20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f9de8a-5ddb-43e8-af2c-8d6d1f0e4680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:03","title":"Bevezeti a korhatárszűrőt a YouTube, be kell jelentkezni a videózáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","shortLead":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","id":"20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842475f1-d2d8-4927-a4ae-8837a35cb972","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:07","title":"SZFE: Október 1-jén indulhat a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]